Справа про 890 га в Бучі: громада відстояла в апеляції право на землю, людей виселяти з ділянок не будуть

Громада Бучі (Київська область) відстояла законність розпорядження землями міста в рамках так званої "справи про 890 га". Київський апеляційний суд відхилив апеляцію прокуратури Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України за позовом до Бучанської міської ради та ряду фізичних осіб, яким домагався вилучення цієї землі у містян, а також ряду громадських установ.

Про рішення суду повідомив перший заступник міського голови Бучі Тарас Шаправський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Важлива перемога в апеляції у справі 890 га! Щойно завершилося судове засідання Київського апеляційного суду за позовом прокуратури Київської області в інтересах держави в особі Кабміну до Бучанської міської ради, фізичним особам у справі так званих 890 га земель лісового фонду, в якому я з колегою Максимом Белякова здійснювали представництво інтересів Бучанської громади", - написав Шаправський.

Він нагадав, що рішенням Ірпінського міського суду від 17.10.2014 року, майже все місто Буча в його історичних кордонах на площі 890 га був визнаний лісом першої категорії, власником якого є держава, а не громада Бучі та її мешканці.

Раніше мер Анатолій Федорук повідомляв, що на цій території проживає більше 20 тис. мешканців, знаходиться 6 тис. приватних і більше 120 багатоквартирних будинків, школи, садочки, медичні установи, дороги. Прокуратура подавала десятки позовів до мешканців міста Буча про витребування належних їм на праві власності земельних ділянок на користь держави.

"Шість років судових баталій та в квітні 2020 року Ірпінський міський суд (суддя Карабаза Н.Ф.) виніс рішення про скасування ганебного "рішення Мікуліна", прийняв нове, яким у задоволенні позову прокуратури відмовив. Сьогодні в апеляційній інстанції ми відстояли цю позицію та тисячі фізичних і юридичних осіб можуть зітхнути з полегшенням: їхнім земельних ділянкам і майну нічого не загрожує!" - додав Шаправський.

Нагадаємо, в 2016 році у справі "про 890 га" Генеральна прокуратура проводила обшуки за місцем проживання Анатолія Федорука та в Бучанській міській раді, суд заарештовував ділянки загальною площею 890 га та усував міського голову з посади.

У своїх свідченнях, що опубліковані в листопаді 2017 року, екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус розповів, як глава департаменту Володимир Гуцуляк за вказівкою генпрокурора Юрія Луценка вимагав від нього порушити і розслідувати кримінальну справу проти Федорука за фактом "розкрадання" 890 га лісу в Бучі незважаючи на відсутність будь-яких реальних доказів та безпідставність звинувачень.

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