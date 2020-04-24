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24 апреля 2020, пятница, 11:19 882
Общество 2020-04-24T11:34:21+03:00
Українські Новини
"Пятилетняя борьба с репрессивной машиной": Буча отстояла право на свои границы, - Федорук

"Пятилетняя борьба с репрессивной машиной": Буча отстояла право на свои границы, - Федорук

Ирина Дорофейчук
Суд, Земля, Ирпень, Буча, Федорук, Микулин
Буча. Фото: politrada.com
Буча. Фото: politrada.com

Ирпенский городской суд отменил свое решение то 17 октября 2014 года, которым более трети территории города Буча было признано лесом и на основании которого прокуратура пыталась истребовать у жителей принадлежащие им на основе права собственности участки. Об этом на своей официальной странице сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук со ссылкой на юридический отдел горсовета.

"Боритесь-поборете". Именно так можно охарактеризовать пятилетнюю борьбу органа местного самоуправления с "репрессивной машиной" за права наших граждан и отстаивание законных интересов города", - написал городской голова.

В частности, отмечается, что накануне "отменено пресловутое "решение Микулина" по делу 890 га. и принято новое, которым отказано в удовлетворении иска прокуратуры Киевской области в интересах государства в лице: Кабинета Министров Украины к Бучанскому городского совета, физлицу об отмене ее решений и истребовании земель".

Юротдел горсовета напоминает, что решением судьи Ирпенского городского суда Андрея Микулина по делу №367/4187/14-ц от 17.10.2014 года более трети города Буча, условной площадью 890 га, с более 20 тыс. жителей, 6 тыс. частных и более 120 многоквартирных домов, школами, садиками, медицинскими учреждениями, дорогами - было признано лесом первой категории, который якобы находится за пределами населенного пункта и владельцем которого является государство в лице Кабмина.

"Основываясь на указанном решении, органами прокуратуры заявлены десятки исков к жителям города Буча об истребовании принадлежащих им на праве собственности земельных участков в пользу государства. Прокуратуру не останавливал даже тот факт, что на этих землях десятилетиями стояли жилые дома, в которых проживают граждане нашего города. Более 5 лет неустанной процессуальной борьбы дали свои плоды: ошибочное и откровенно неправосудное решение судьи Микулина - отменено", - говорится в сообщении юротдела.

По словам Федорука, ключевыми для такого решения судьи стали документы и материалы, предоставленные горсоветом как стороной по делу, которые "безоговорочно доказывают, что земли в черте города принадлежат громаде, а не государству и не имеют статуса лесного фонда".

"Правовая позиция, наработанная юридическим отделом и зафиксирована в процессуальных документах сумели убедить суд в безосновательности требований прокуратуры. В дальнейшем, мы предпримем все юридические меры, чтобы каждый безосновательный иск к гражданам был отозван прокуратурой, а права и законные интересы каждого жителя города, кто пострадал от этого решения - были восстановлены в полном объеме", - подытожил он.

Напомним, в 2016 году по делу "о 890 га" Генпрокуратура проводила обыски по месту проживания Анатолия Федорука и в Бучанском городском совете, суд арестовывал участки общей площадью 890 га и отстранял городского голову от должности.

В своих показаниях, опубликованных в ноябре 2017 года, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус рассказал, как глава департамента Владимир Гуцуляк по указанию генпрокурора Юрия Луценко требовал у него возбудить и расследовать уголовное дело против Федорука по факту "разворовывания" 890 га леса в Буче несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств и беспочвенность обвинений.

 

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