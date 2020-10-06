Поліція затримала чоловіка, який жорстоко вбив свого 6-річного сина в Києві. Що відомо трагедии

Вчора, 5 жовтня, повідомлялося, що чоловік, який після сварки з дружиною підпалив квартиру разом з дитиною в ній, помер у квартирі. Ця інформація виявилася неправдивою.

Чоловік живий, його затримала поліція.

Повідомляється, що коли поліцейські й пожежники приїхали на виклик, чоловік не відкривав їм двері.

"Пожежу ліквідували за кілька хвилин, але дитину не вдалося врятувати. На жаль, 6-річний хлопчик наковтався диму і загинув. Мамі загиблої дитини надавали допомогу медики, жінка була в шоковому стані ", — повідомляє Магнолія-ТВ.

Пізніше, в результаті розслідування, стали відомі подробиці трагедії.

"Коли рятувальники зрізали двері й зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі в одній з кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло маленької дитини, та ще й зі слідами насильницької смерті.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направили на проведення судово-медичної експертизи. Вона показала, що нелюд спочатку ножем зарізав сина, після чого підпалив ліжко, в якому була дитина", — повідомляє Магнолія-ТВ.

Поліція в під'їзді будинку в Києві, де чоловік убив свого сина. Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що в той день він забрав дитину до себе, а коли мати дитини прийшла забрати сина, чоловік відмовився віддавати його їй.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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