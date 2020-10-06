Чоловіка, який вчора, 5 жовтня, ввечері жорстоко вбив свого 6-річного сина у квартирі на проспекті Правди в Києві, затримала поліція. Про це повідомляє Магнолія-ТВ. Вчора, 5 жовтня, повідомлялося, що чоловік, який після сварки з дружиною підпалив квартиру разом з дитиною в ній, помер у квартирі. Ця інформація виявилася неправдивою. Чоловік живий, його затримала поліція. Повідомляється, що коли поліцейські й пожежники приїхали на виклик, чоловік не відкривав їм двері. "Пожежу ліквідували за кілька хвилин, але дитину не вдалося врятувати. На жаль, 6-річний хлопчик наковтався диму і загинув. Мамі загиблої дитини надавали допомогу медики, жінка була в шоковому стані ", — повідомляє Магнолія-ТВ. Пізніше, в результаті розслідування, стали відомі подробиці трагедії. "Коли рятувальники зрізали двері й зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі в одній з кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло маленької дитини, та ще й зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направили на проведення судово-медичної експертизи. Вона показала, що нелюд спочатку ножем зарізав сина, після чого підпалив ліжко, в якому була дитина", — повідомляє Магнолія-ТВ. Поліція в під'їзді будинку в Києві, де чоловік убив свого сина. Фото: Нацполіція Чоловіка затримали. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що в той день він забрав дитину до себе, а коли мати дитини прийшла забрати сина, чоловік відмовився віддавати його їй. Йому загрожує довічне позбавлення волі.