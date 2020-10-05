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05 жовтня 2020, понеділок, 13:40 9 Фото
Верховна Рада і партії 2020-10-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає збільшити виплати постраждалим від пожеж на Луганщині

Бойко вимагає збільшити виплати постраждалим від пожеж на Луганщині

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Лісові пожежі, ОПЗЖ, Виплати постраждалим
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи трагедії, які сталися через масштабні лісові пожежі в Луганській області, заявив, що влада повинна збільшити виплати постраждалим.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"На Луганщині понад 1000 осіб залишилися без даху над головою. Є загиблі, багато людей в лікарнях. Це страшна трагедія. Зрозуміло, ми допомагаємо і будемо допомагати далі, як робили це і раніше. Наші волонтери вже працюють, передана гуманітарна допомога. Але, те, що в нашій державі є люди, які поспішають прийти на допомогу, яким небайдуже, але це не означає, що держава повинна самоусунутися від виконання своїх функцій", - заявив Юрій Бойко.

Він зазначив, що запропонована урядом компенсація за втрачене житло - навіть близько не відповідає сумам, які потрібні в реальності.

"Те що ми почули від прем'єр-міністра - це 200-300 тис. (гривень) за втрачене майно. Цього явно недостатньо. Люди вискакували з будинків у чому були і втратили все. За 300 тис. гривень - будинок не відновиш і квартиру не купиш. Ця сума має бути збільшена, ми за цим прослідкуємо", - підкреслив співголова ОПЗЖ.

За словами політика, влада не зробила жодних висновків після липневих лісових пожеж на Луганщині.

"Заходи потрібно вживати заздалегідь - і профілактичні, і професійні. А не пробувати гасити пожежу, коли вона вже розгорілася. Ціна такої злочинної недбалості - життя і здоров'я людей", - підкреслив Юрій Бойко.

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