Бойко вимагає збільшити виплати постраждалим від пожеж на Луганщині

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи трагедії, які сталися через масштабні лісові пожежі в Луганській області, заявив, що влада повинна збільшити виплати постраждалим.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"На Луганщині понад 1000 осіб залишилися без даху над головою. Є загиблі, багато людей в лікарнях. Це страшна трагедія. Зрозуміло, ми допомагаємо і будемо допомагати далі, як робили це і раніше. Наші волонтери вже працюють, передана гуманітарна допомога. Але, те, що в нашій державі є люди, які поспішають прийти на допомогу, яким небайдуже, але це не означає, що держава повинна самоусунутися від виконання своїх функцій", - заявив Юрій Бойко.

Він зазначив, що запропонована урядом компенсація за втрачене житло - навіть близько не відповідає сумам, які потрібні в реальності.

"Те що ми почули від прем'єр-міністра - це 200-300 тис. (гривень) за втрачене майно. Цього явно недостатньо. Люди вискакували з будинків у чому були і втратили все. За 300 тис. гривень - будинок не відновиш і квартиру не купиш. Ця сума має бути збільшена, ми за цим прослідкуємо", - підкреслив співголова ОПЗЖ.

За словами політика, влада не зробила жодних висновків після липневих лісових пожеж на Луганщині.

"Заходи потрібно вживати заздалегідь - і профілактичні, і професійні. А не пробувати гасити пожежу, коли вона вже розгорілася. Ціна такої злочинної недбалості - життя і здоров'я людей", - підкреслив Юрій Бойко.

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