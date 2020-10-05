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05 жовтня 2020, понеділок, 13:23 10
Вибори 2020-10-05T13:51:51+03:00
Українські Новини
Киянам повинні відшкодовувати збитки за неякісні комунальні послуги, – Попов

Киянам повинні відшкодовувати збитки за неякісні комунальні послуги, – Попов

Тетяна Зотова
Мер Києва, комунальні послуги, ЖКГ, ОПЗЖ, Олександр Попов, Місцеві вибори-2020
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов заявил, що нове керівництво столиці повинно встановити стандарти надання житлово-комунальних послуг мешканцям міста та жорстко контролювати їх дотримання. За словами політика, високі тарифи повинні супроводжуватися високою якістю обслуговування.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Підвищивши тарифи на всі житлово-комунальні послуги в кілька разів, міська влада не подбала про те, щоб ці послуги надавалися якісно. Якщо опалення обходиться в суму, рівну пенсії, воно повинно поставлятися справно та відповідно до погоди, і кияни не мають взимку мерзнути в своїх квартирах. Якщо ж таке відбувається, компанія-постачальник повинна відшкодувати збиток потерпілим", – сказав Олександр Попов.

"І так за всіма напрямами. Якщо в крані немає гарячої або холодної води – кияни терплять незручність, хоча регулярно оплачують послуги. Якщо немає електрики – жителі квартир позбавляються всієї домашньої техніки, а в квартирах без газу навіть не можуть приготувати їжу. Тому необхідно встановити стандарти обслуговування та карати постачальників штрафами, які будуть відшкодовувати збиток киянам", – додав він.

За словами кандидата в мери Києва від ОПЗЖ, стандарти повинні бути встановлені і для компаній, що обслуговують житловий фонд.

"Кияни не мають думати про те, де знайти сантехніка для ремонту або заміни крану, де знайти електрика для ремонту проводки. Цю послугу мають надавати компанії, якими замінено жеки, причому на будь-яку роботу повинна надаватися гарантія", – пояснив він.

Олександр Попов переконаний: встановлення стандартів надання послуг і контроль за ними позбавлять мешканців Києва від безлічі проблем.

"Кияни заслужили того, щоб жити комфортно за ті гроші, які вони платять", – резюмував кандидат у мери міста від ОПЗЖ.

Нагадаємо, під час керівництва Попова Київська міська державна адміністрація (КМДА) провела облік багатоквартирних будинків, щоб провести капітальний ремонт усіх житлових будинків, які цього потребують.

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