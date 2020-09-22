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22 вересня 2020, вівторок, 17:55 10
Вибори 2020-09-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Попов пообіцяв знизити комунальні тарифи ставши мером Києва

Попов пообіцяв знизити комунальні тарифи ставши мером Києва

Ірина Дорофейчук
Мер Києва, ОПЗЖ, Олександр Попов, Місцеві вибори-2020
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат на посаду мера Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов пообіцяв у разі його обрання міським головою знизити комунальні тарифи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Кияни живуть у найбагатшому місті країни, але серед них чимало бідних людей. Ціни і тарифи стали здирницькими. Саме місцева влада повинна подбати про те, щоб забезпечити людям нормальне життя: ввести муніципальні доплати, субсидії та інші пільги", - зазначив Попов.

Він перерахував реальні кроки, які має намір реалізувати його команда.

"У перші ж дні ми проведемо аналіз тарифів і визначимо ті складові, які дозволять знизити вартість житлово-комунальних послуг. Сьогодні заборгованість у житлово-комунальному господарстві  Києва сягає близько 7 млрд. Наша команда ввела 10-відсоткову знижку на житлово-комунальні послуги за умови їх своєчасної сплати, зараз ми зможемо також оптимізувати тарифи і запровадити київські комунальні субсидії", - підкреслив кандидат на посаду київського мера.

Попов зазначив, що з ним на вибори йде професійна команда, яка має досвід і готова вирішувати економічні, соціальні та інфраструктурні проблеми столиці.

"У нашій команді люди, які мають досвід у комунальній сфері та зможуть розвивати місто. Люди, які знають, якими повинні бути дії влади, щоб бізнес отримав підтримку. Ми зробимо Київ комфортним для життя містом і забезпечимо киянам нову якість життя", - підкреслив Олександр Попов.

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