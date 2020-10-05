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05 жовтня 2020, понеділок, 11:11 361
Вибори 2020-10-05T11:30:01+03:00
Українські Новини
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ

Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Голуб, Вибори Президента 2019, Одеса, порушення, Палпатін
Одеса. Фото: ukraina.фu
Одеса. Фото: ukraina.фu

2 жовтня в Одеському окружному суді розглядалася справа щодо неправомірних дій членів Одеської міської територіальної виборчої комісії щодо кандидата на пост одеського міського голови Дмитра Голубова. На підставі запропонованих суду документів стало відомо, що тервиборчком в порушення виборчого права зареєстрував Дмитра Голубова кандидатом, пише одеське видання Улюблене місто.

Як виявилося, Дмитро Голубов вніс необхідну заставу за участь у виборчих перегонах від імені Одеської міської організації Політичної партії "Блок Дмитра Голубова", але по факту проходження зазначених грошей відбувалося шляхом внесення коштів сторонньою особою - Палпатіном Дмитром Вікторовичем.

Яке відношення Дмитро Палпатін має до політичної партії "Блок Дмитра Голубова", юридично не доведено. Також незрозуміло і походження грошей, внесених Дмитром Палпатіном в якості застави. На підставі грубого порушення виборчого права, Одеський окружний суд прийняв рішення про неправомірні дії Одеської міської територіальної виборчої комісії та скасування реєстрації Дмитра Голубова кандидатом на пост міського голови.

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