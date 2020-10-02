Бойкотувати передвиборчу "чорнуху" та не поширювати фейки, - звернення НСЖУ

Напередодні проведення чергових, на цей раз - місцевих виборів в Україні, Національна спілка журналістів України звернулася до медійників із закликом не зраджувати під час висвітлення перебігу даної політичної кампанії основним засадам журналістської професії. А саме - об‘єктивному і неупередженому висвітленню подій та збалансованої подачі інформації. Відповідний текст заяви розміщено на офіційному порталі НСЖУ.

"Місцеві вибори 2020 року - виклик для всієї країни, і для української журналістики також. Незалежні й відповідальні медіа - запорука чесної і прозорої виборчої кампанії, результатам якої довірятиме суспільство. Саме тому в період виборів особливої ваги набуває дотримання журналістами професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста. Відповідне звернення до журналістів бойкотувати "чорний піар" та не поширювати фейки прийнято Секретаріатом Національної спілки журналістів України.

Ми з тривогою спостерігаємо, як протистояння в суспільстві поляризує інформаційний простір країни. Почастішали випадки, коли медіа оприлюднюють непідтверджені факти, необґрунтовані звинувачення чи відверті фейки. Журналісти, які мають дотримуватися нейтралітету під час висвітлення виборчої кампанії, починають агітувати за певну політичну силу чи проти неї. Ми бачимо, як політики замість чесної політичної боротьби намагаються використовувати медійні ресурси, щоб очорнити конкурентів.

Національна спілка журналістів України наголошує на тому, що під час виборів відповідальність журналістів за правдиве чи неправдиве інформування суспільства значно зростає. Ми засуджуємо факти порушень професійних стандартів, коли медіа подають своїй аудиторії неповну, перекручену, неправдиву інформацію, коли журналісти підігрують одній із політичних команд, оприлюднюючи "чорний піар" проти політиків-опонентів.

Ми також проти використання в медіа і в соціальних мережах мови ворожнечі, засуджуємо ксенофобію, дискримінаційні висловлювання, спрямовані проти певних соціальних груп, проти людей за ознакою національності, кольору шкіри, віри, статі, місця проживання, віку тощо. В тому числі - проти людей за ознакою політичного вибору. Такі висловлювання поглиблюють розкол у суспільстві, перешкоджають продуктивному діалогу, провокують агресію і сіють зневіру в людей.

Вважаємо надзвичайно шкідливою появу низки "квазімедіа", створених для ведення нечесної політичної боротьби. Такі ресурси вводять в оману аудиторію і підривають довіру до всіх без винятку ЗМІ.

Журналісти мають сприяти відкритості виборчої компанії, конструктивним дискусіям, завдяки яким громадяни зможуть зробити усвідомлений вибір. "Чорний піар" в медіа та надання переваги одному з кандидатів несумісні з місією журналістики, якій довіряють. Нагадуємо, що порушення Кодексу етики українського журналіста може стати підставою для виключення з лав Національної спілки журналістів України.

Журналістська діяльність спрямована на благо суспільства, а не окремих його груп. Закликаємо колег відповідально і зважено висвітлювати перебіг виборів, відмовитися від чорного піару, маніпуляцій, фейків та неперевіреної інформації. Наша сила - в єдності, солідарності, взаємодопомозі. Журналісти - важливі!", - зазначається у тексті заяви НСЖУ.

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