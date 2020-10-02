підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
2.10.2020 12:00 Круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Бойкотувати передвиборчу "чорнуху" та не поширювати фейки, - звернення НСЖУ
02 жовтня 2020, пʼятниця, 11:11 11
ЗМІ 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
Бойкотувати передвиборчу "чорнуху" та не поширювати фейки, - звернення НСЖУ

Бойкотувати передвиборчу "чорнуху" та не поширювати фейки, - звернення НСЖУ

Ірина Дорофейчук
НСЖУ, ЗМІ, Національна спілка журналістів України, Журналісти, звернення
Національна спілка журналістів України, НСЖУ. Фото: nsju.org
Національна спілка журналістів України, НСЖУ. Фото: nsju.org

Напередодні проведення чергових, на цей раз - місцевих виборів в Україні, Національна спілка журналістів України звернулася до медійників із закликом не зраджувати під час висвітлення перебігу даної політичної кампанії основним засадам журналістської професії. А саме - об‘єктивному і неупередженому висвітленню подій та збалансованої подачі інформації. Відповідний текст заяви розміщено на офіційному порталі НСЖУ.

"Місцеві вибори 2020 року - виклик для всієї країни, і для української журналістики також. Незалежні й відповідальні медіа - запорука чесної і прозорої виборчої кампанії, результатам якої довірятиме суспільство. Саме тому в період виборів особливої ваги набуває дотримання журналістами професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста. Відповідне звернення до журналістів бойкотувати "чорний піар" та не поширювати фейки прийнято Секретаріатом Національної спілки журналістів України.

Ми з тривогою спостерігаємо, як протистояння в суспільстві поляризує інформаційний простір країни. Почастішали випадки, коли медіа оприлюднюють непідтверджені факти, необґрунтовані звинувачення чи відверті фейки. Журналісти, які мають дотримуватися нейтралітету під час висвітлення виборчої кампанії, починають агітувати за певну політичну силу чи проти неї. Ми бачимо, як політики замість чесної політичної боротьби намагаються використовувати медійні ресурси, щоб очорнити конкурентів.

Національна спілка журналістів України наголошує на тому, що під час виборів відповідальність журналістів за правдиве чи неправдиве інформування суспільства значно зростає. Ми засуджуємо факти порушень професійних стандартів, коли медіа подають своїй аудиторії неповну, перекручену, неправдиву інформацію, коли журналісти підігрують одній із політичних команд, оприлюднюючи "чорний піар" проти політиків-опонентів.

Ми також проти використання в медіа і в соціальних мережах мови ворожнечі, засуджуємо ксенофобію, дискримінаційні висловлювання, спрямовані проти певних соціальних груп, проти людей за ознакою національності, кольору шкіри, віри, статі, місця проживання, віку тощо. В тому числі - проти людей за ознакою політичного вибору. Такі висловлювання поглиблюють розкол у суспільстві, перешкоджають продуктивному діалогу, провокують агресію і сіють зневіру в людей.

Вважаємо надзвичайно шкідливою появу низки "квазімедіа", створених для ведення нечесної політичної боротьби. Такі ресурси вводять в оману аудиторію і підривають довіру до всіх без винятку ЗМІ.

Журналісти мають сприяти відкритості виборчої компанії, конструктивним дискусіям, завдяки яким громадяни зможуть зробити усвідомлений вибір. "Чорний піар" в медіа та надання переваги одному з кандидатів несумісні з місією журналістики, якій довіряють. Нагадуємо, що порушення Кодексу етики українського журналіста може стати підставою для виключення з лав Національної спілки журналістів України.

Журналістська діяльність спрямована на благо суспільства, а не окремих його груп. Закликаємо колег відповідально і зважено висвітлювати перебіг виборів, відмовитися від чорного піару, маніпуляцій, фейків та неперевіреної інформації. Наша сила - в єдності, солідарності, взаємодопомозі. Журналісти - важливі!", - зазначається у тексті заяви НСЖУ.

Більше новин про: НСЖУ ЗМІ Національна спілка журналістів України Журналісти звернення

Журналістка Українських Новин Альона Захарова пере...
Стало останньою краплею. Журналіст криворізької га...
"Батіг для тиску на ЗМІ", - херсонські журналісти ...
З початку року журналісти майже півсотні разів заз...
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Держбюджет зібрав доходів більше плану на 15%
Новини
У Києві 447 випадків коронавірусу за добу: дані за районами 12:42
Рахункова палата підтвердила – з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко 12:42
Порошенко веде на вибори по Києву колишню кандидатку Єдиної Росії. Колаж: 112
Європейська солідарність Порошенка висунула до Київради кандидата, яка працювала на пропутінську Єдину Росію, - експерт 12:41 Відео
Вибори-2020 та маштабні пожежі: що обговорять політики у ток-шоу "Мир чи війна" 12:19
Дубінський розповів, як міністр Криклій червонів від звинувачень в корупції на засіданні "слуг народу" 12:18
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
Дружина міністра культури гуляє в лісі в чоботях за $1500 14:33
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
більше новин
Сьогодні 205-й день карантину: які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok