Євросоюз ввів санкції проти Росії за Керченський міст

Рада Європи ввів санкції проти 2 осіб і 4 компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради, передають Українські Новини.

"Ці заходи (санкції) були прийняті з урахуванням тієї ролі, яку ці люди й організації зіграли в будівництві моста і залізничних шляхів, що з'єднують Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом через Керченську протоку, і подальшої ізоляції Криму від України. Санкції, які тепер застосовуються в цілому до 177 фізичних осіб і 48 організацій, включають заборону на поїздки та заморожування активів", - йдеться в ньому.

Серед тих, проти кого ввели санкції, Олександр Ганов, генеральний директор ТОВ ТК "Гранд Сервіс Експрес", що здійснює залізничне сполучення між Росією і Кримом, а також Леонід Риженкін, заступник гендиректора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж" (СГМ), який з 2015 року курирував будівництво моста через Керченську протоку.

Під санкції потрапили акціонерне товариство "Ленпромтранспроект", яке брало участь у проєкті з'єднання залізничних інфраструктур, проєктуючи залізничні підходи до мосту через Керченську протоку і виконуючи функції архітектурного нагляду при будівництві моста, а також акціонерне товариство "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

Санкції були введені проти федерального державного унітарного підприємства "Кримська залізниця" та "Першої Кримської страхової компанії".

"Заборона на поїздки запобігає перетину кордону або транзит через територію Європейського Союзу перерахованих осіб в той час, як заморожування активів стосується коштів або економічних ресурсів як фізичних, так і юридичних осіб, включених до переліку. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до списку", - додано в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що розірвання угоди щодо Азовського моря з Росією зробить Керченську протоку російською, а також означатиме, що відносини між державами регулюються міжнародним морським правом.

Тим часом Євродепутати через отруєння опозиціонера Навального закликали ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини