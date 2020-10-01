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01 жовтня 2020, четвер, 21:11 5
Політика 2020-10-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
Євросоюз ввів санкції проти Росії за Керченський міст

Євросоюз ввів санкції проти Росії за Керченський міст

Ольга Фандорина
Санкції проти Росії, Керченська протока, Санкції, Керченський міст
Керченський міст. Фото: beztabu.net
Керченський міст. Фото: beztabu.net

Рада Європи ввів санкції проти 2 осіб і 4 компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради, передають Українські Новини.

"Ці заходи (санкції) були прийняті з урахуванням тієї ролі, яку ці люди й організації зіграли в будівництві моста і залізничних шляхів, що з'єднують Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом через Керченську протоку, і подальшої ізоляції Криму від України. Санкції, які тепер застосовуються в цілому до 177 фізичних осіб і 48 організацій, включають заборону на поїздки та заморожування активів", - йдеться в ньому.

Серед тих, проти кого ввели санкції, Олександр Ганов, генеральний директор ТОВ ТК "Гранд Сервіс Експрес", що здійснює залізничне сполучення між Росією і Кримом, а також Леонід Риженкін, заступник гендиректора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж" (СГМ), який з 2015 року курирував будівництво моста через Керченську протоку.

Під санкції потрапили акціонерне товариство "Ленпромтранспроект", яке брало участь у проєкті з'єднання залізничних інфраструктур, проєктуючи залізничні підходи до мосту через Керченську протоку і виконуючи функції архітектурного нагляду при будівництві моста, а також акціонерне товариство "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

Санкції були введені проти федерального державного унітарного підприємства "Кримська залізниця" та "Першої Кримської страхової компанії".

"Заборона на поїздки запобігає перетину кордону або транзит через територію Європейського Союзу перерахованих осіб в той час, як заморожування активів стосується коштів або економічних ресурсів як фізичних, так і юридичних осіб, включених до переліку. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до списку", - додано в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що розірвання угоди щодо Азовського моря з Росією зробить Керченську протоку російською, а також означатиме, що відносини між державами регулюються міжнародним морським правом.

Тим часом Євродепутати через отруєння опозиціонера Навального закликали ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2".

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