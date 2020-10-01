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  • Ми підняли на 10% і на 35% заробітну плату шахтарям КЗРК, з 1 жовтня піднімаємо ще на 10%, - Новак
01 жовтня 2020, четвер, 10:55 360
Економіка 2020-10-01T11:00:01+03:00
Українські Новини
Ми підняли на 10% і на 35% заробітну плату шахтарям КЗРК, з 1 жовтня піднімаємо ще на 10%, - Новак

Ми підняли на 10% і на 35% заробітну плату шахтарям КЗРК, з 1 жовтня піднімаємо ще на 10%, - Новак

Тетяна Зотова
Зарплата, Шахта, Новак, страйк, Кривий Ріг, Криворізький залізорудний комбінат
Шахта. Фото: Facebook
Шахта. Фото: Facebook

Три шахти Криворізького залізорудного комбінату приступили до роботи, тоді як на шахті "Жовтнева" продовжують страйкувати 24 людини. Про таке порталу unian.ua повідомив в. о. голови правління Сергій Новак.

"Три шахти приступили до роботи. З цих шахт піднялися всі працівники. Залишилися 24 людини на шахті "Жовтнева". Нам не зрозуміло, чому вони все ще там. Вони не висувають жодних вимог у письмовому вигляді. Вони просто кажуть: ми хочемо гідної заробітної плати. Все. Яка це гідна - нам не зрозуміло. Ми підняли з першого вересня на 10% і на 35%, з першого жовтня ми піднімаємо ще на 10%, всім", - сказав Новак.

Він зазначив, що до страйку заробітна плата у шахтарів була понад 600 доларів.

Як повідомляли репортери, 3 вересня гірники залізорудної шахти "Жовтнева" в Кривому Розі після нічної зміни відмовилися підніматися на поверхню. Вони оголосили акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент, повернути пільговий стаж за списками 1 і 2, а також припинити порушення при атестації.

Станом на 20 вересня до страйку приєдналися гірники інших шахт Криворізького залізорудного комбінату - "Родіна", "Гвардійська", "Тернівська".

24 вересня керівництво Криворізького залізорудного комбінату заявило, що, оскільки подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров'я і життя шахтарів, оголошено про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій.

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