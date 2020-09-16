КЗРК закликає співробітників вирішити спір шляхом діалогу в рамках законодавства

Криворізький залізорудний комбінат наполягає, що суперечка зі співробітниками підприємства має бути вирішена шляхом діалогу в рамках чинного законодавства.

Про це йдеться в заяві комбінату: https://ukranews.com/ua/other/726439-ofitsijna-zayava-pravlinnya-pat-kryvbaszalizrudkom

"Останіми днями адміністрація ПАТ" Криворізький залізорудний комбінат "неодноразово виступала в відкритих джерелах і продовжує наполягати на налагодженні конструктивного діалогу з усіма зацікавленими особами з метою вирішення конфлікту шляхом пошуку компромісу на базі вимог чинного законодавства", - йдеться в заяві.

Підприємство зазначає, що станом на 16 вересня в підземних виробках за своїм бажанням залишаються 146 осіб, і вони офіційно своїх вимог адміністрації заводу не направляли.

Відповідно їх дії як страйк не можуть бути кваліфіковані. Після переговорів адміністрація в односторонньому порядку прийняла меморандум про взаєморозуміння і видала наказ про підвищення ряду тарифних ставок і посадових окладів на 10-25%.

Адміністрація КЗРК направила звернення до голови Первинної профорганізації Незалежної профспілки гірників України та до Голови Первинної профспілкової організації працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України з пропозицією створення спільної комісії для перегляду систем оплати праці.

Підприємство зазначає, що подальше перебування в підземних виробках без фактичного наміру шляхом конструктивного діалогу з адміністрацією у визначеному законодавством України порядку вирішити конфлікт не тільки піддає працівників підприємства особистій небезпеці, але також створює наслідки, які будуть тривалий період негативно впливати на роботу, знижувати здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання, зокрема соціальні.

Зупинка виробництва вже викликала звернення європейських споживачів продукції підприємства з приводу недотримання умов укладених контрактів, що є загрозою втрати ринків збуту на користь інших постачальників зі слабкою перспективою їх повернення.

Також КЗРК застерігає політиків від спроб використання поточної ситуації на підприємстві з метою досягнення особистих політичних цілей, підбурювання працівників підприємства і членів їх сімей до незаконних і деструктивних дій.

"Вся відповідальність за можливе погіршення стану здоров'я осіб, що знаходяться в підземних виробках в виявлення протесту, а також неминучі, ймовірно, незворотні негативні наслідки для підприємства, цілком лягає на таких безвідповідальних політичних авантюристів", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, гірники шахт "Гвардійська", "Тернівська", "Октябрська" і "Родіна", що входять в КЗРК, початку вересня оголосили про страйк і знаходяться під землею.

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