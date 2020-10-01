Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА з футболу: все, що потрібно знати щодо процедури

1 жовтня у швейцарській Женеві пройде жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2020\/21. Початок процедури призначено на 18:00 за київським часом. Інтерес до цієї події для українських уболівальників підвищений ще й тим, що вперше за останні роки, із сезону 2016\/17, в головному клубному континентальному турнірі візьмуть участь відразу 2 вітчизняні команди - донецький Шахтар і київське Динамо. Говорячи про деталі жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, слід зазначити, що на цьому етапі до 26 команд, які пройшли безпосередньо в груповий етап, приєдналися 6 переможців стикових матчів раунду плей-офф, в числі яких і столичне Динамо. Перед жеребкуванням 32 команди розділені на 4 кошики посіву по 8 команд у кожній. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. За трьома кошиках, що залишився команди розподіляють згідно з клубним рейтингом УЄФА. В одну групу не можуть потрапити команди з однієї національної асоціації: команди з однієї країни будуть розведені по різних групах. Згідно зі спеціальним рішенням УЄФА, команди з України не можуть зустрітися з клубами з РФ до завершальних стадій розіграшу на стадії плей-офф. Хто бере участь? Іспанія (4): "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Севілья" Англія (4): "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі" Італія (4): "Ювентус", "Інтер", "Аталанта", "Лаціо" Німеччина (4): "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Боруссія" (Менхенгладбах) Франція (3): "Парі Сен-Жермен", "Олімпік", "Ренн" Україна (2): "Шахтар", "Динамо" Київ РФ (2): "Зеніт", "Локомотив" Португалія (1): "Порту" Бельгія (1): "Брюгге" Туреччина (1): "Істанбул ББ" Нідерланди (1): "Аякс" Греція (1): "Олімпіакос" Угорщина (1): "Ференцварош" Дати матчів Тур 1: 20\/21 жовтня Тур 2: 27\/28 жовтня Тур 3: 3\/4 листопада Тур 4: 24\/25 листопада Тур 5: 1\/2 грудня Тур 6: 8\/9 грудня Телевізійну трансляцію церемонії жеребкування вболівальники України зможуть побачити на телеканалі Футбол-1.