Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА з футболу: все, що потрібно знати щодо процедури

1 жовтня у швейцарській Женеві пройде жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21. Початок процедури призначено на 18:00 за київським часом.

Інтерес до цієї події для українських уболівальників підвищений ще й тим, що вперше за останні роки, із сезону 2016/17, в головному клубному континентальному турнірі візьмуть участь відразу 2 вітчизняні команди - донецький Шахтар і київське Динамо.

Говорячи про деталі жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, слід зазначити, що на цьому етапі до 26 команд, які пройшли безпосередньо в груповий етап, приєдналися 6 переможців стикових матчів раунду плей-офф, в числі яких і столичне Динамо.

Перед жеребкуванням 32 команди розділені на 4 кошики посіву по 8 команд у кожній. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. За трьома кошиках, що залишився команди розподіляють згідно з клубним рейтингом УЄФА.

В одну групу не можуть потрапити команди з однієї національної асоціації: команди з однієї країни будуть розведені по різних групах. Згідно зі спеціальним рішенням УЄФА, команди з України не можуть зустрітися з клубами з РФ до завершальних стадій розіграшу на стадії плей-офф.

Хто бере участь?

Іспанія (4): "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Севілья"

Англія (4): "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі"

Італія (4): "Ювентус", "Інтер", "Аталанта", "Лаціо"

Німеччина (4): "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Боруссія" (Менхенгладбах)

Франція (3): "Парі Сен-Жермен", "Олімпік", "Ренн"

Україна (2): "Шахтар", "Динамо" Київ

РФ (2): "Зеніт", "Локомотив"

Португалія (1): "Порту"

Бельгія (1): "Брюгге"

Туреччина (1): "Істанбул ББ"

Нідерланди (1): "Аякс"

Греція (1): "Олімпіакос"

Угорщина (1): "Ференцварош"

Дати матчів

Тур 1: 20/21 жовтня

Тур 2: 27/28 жовтня

Тур 3: 3/4 листопада

Тур 4: 24/25 листопада

Тур 5: 1/2 грудня

Тур 6: 8/9 грудня

Телевізійну трансляцію церемонії жеребкування вболівальники України зможуть побачити на телеканалі Футбол-1.

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