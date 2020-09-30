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30 вересня 2020, середа, 21:56 9
Суспільство 2020-09-30T23:15:02+03:00
Українські Новини
Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого

Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого

Ірена Хмельовська
МОН, ЗНО, Міносвіти
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua

Реєстрація на ЗНО у 2021 почнеться всього на два дні раніше, ніж "карантинного" року, тоді як  здача ЗНО у 2020 відтягувалася через карантинні обмеження. Про це повідомляє пресцентр Українського центру оцінювання якості освіти. 

З 1 лютого по 5 березня 2021 року учні шкіл зможуть зареєструватися для проходження ЗНО. Студенти й слухачі, які здають ДПА, зможуть це зробити до 1 березня 2021 року. До 30 квітня всі зареєстровані учасники повинні завантажити зі свого кабінету на порталі Українського центру оцінювання якості освіти запрошення із зазначенням місця і часу тестування.

Названо точні дати тестування. ЗНО з хімії буде проходити з 21 травня, іноземних мов: іспанської, німецької, французької - 24 травня, англійської - 25 травня, математики - 28 травня, української мови та літератури - 1 червня, історії України - 4 червня, фізики - 7 червня, біології - 10 червня, географії -15 червня.

З результатами тестування кожен учасник зможе ознайомитися на своїй інформаційній сторінці до 30 червня 2021.

В Українському центрі оцінювання обіцяють, що питання тестування будуть відповідати програмам ЗНО затвердженим указами Міністерства освіти і науки від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 04 грудня 2019 року №1513.

Нагадаємо, що влітку 2020 року Рада прийняла закон, який звільняє учнів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації.

ЗНО-2020 проходило на добровільній основі, що зменшити кількість учасників до 379,5 тис. 

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