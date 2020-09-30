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30 вересня 2020, середа, 17:25 8
Верховна Рада і партії 2020-09-30T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Маріуполі невідомі в масках-балаклавах здійснили нічний напад на приймальню ОПЗЖ

У Маріуполі невідомі в масках-балаклавах здійснили нічний напад на приймальню ОПЗЖ

Сергій Паламаренко
Маріуполь, Напад на офіс, ОПЗЖ, Володимир Клименко
Громадська приймальня ОПЗЖ в Маріуполі. Фото: zagittya.com.ua
Громадська приймальня ОПЗЖ в Маріуполі. Фото: zagittya.com.ua

Вночі 30 вересня в Маріуполі (Донецька область) група невідомих в масках-балаклавах напала на громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Зловмисники розписали фарбою і залили зеленкою стіни приймальні, розбили вікна, а також розмалювали фасад націстскими символами та образливими написами.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За словами кандидата на посаду мера Маріуполя від ОПЗЖ Володимира Клименка, була викликана поліція, до приїзду якої в офіс ніхто не заходив, оскільки було підозра про вибухівку.

"На місце приїхали слідчі поліції і вибухотехніки, оскільки з вулиці в офіс закинули невідомі підозрілі предмети, схожі на вибухівку.  Ми пов'язуємо цей напад з майбутніми місцевими виборами і постійно зростаючою підтримкою ОПЗЖ в Маріуполі та у всьому Донбасі", - зазначив Володимир Клименко.

У Маріупольській організації партії напад пов'язують зі спробами діючої міської влади залякати і вибити з виборчих перегонів свого основного конкурента Володимира Клименка, рейтинг якого стрімко зростає.

"Місцева влада показує своє безсилля по наведенню порядку в місті Маріуполі. Протягом останніх 2 місяців це вже не перший напад на наших прихильників.  Було заведено кілька кримінальних справ, були затримані на місці злочину молодчики, яких потім відпустили.  До сьогоднішнього дня ніяких результатів і відповідей від поліції ми так і не отримали", - додав Володимир Клименко.

Подібні провокації не вплинуть на роботу громадської приймальні. Її відремонтують найближчим часом, щоб швидше відновити прийом маріупольців.

"Ми налаштовані рішуче і в подальшому будемо проводити ще більш активну роботу, щоб допомагати людям і підтримувати їх", - резюмував Володимир Клименко.

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