ОПЗЖ звинуватила партії Зеленського і Порошенка у змові, щоб заблокувати реєстрацію їх кандидатів у Миколаївській області

ОПЗЖ звинуватила партії Зеленського і Порошенка у змові, щоб заблокувати реєстрацію їх кандидатів у Миколаївсь

"Зеленський і "Слуги народу" разом з Порошенком намагаються не допустити ОПЗЖ до виборів на Миколаївщині". Про таке йдеться у тексті заяви Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Змова "Слуг народу" і партії Порошенко заблокувала реєстрацію кандидатів від ОП-ЗЖ на Миколаївщині. І в міському, і обласному виборчкомах за реєстрацію списків нашої партії проголосували 9 членів комісій з необхідних 10. Решта були або залякані, або політично мотивовані блокувати реєстрацію кандидатів від ОП-ЗЖ.

Лицемірна передвиборча брехня Зеленського покарати режим Порошенка за злочини, в реальності перетворилася на альянс "слуг" і партії Порошенка.

"Слуги" і Порошенко об'єдналися на Миколаївщині у спробі зняти з виборів найбільш рейтингову опозиційну партію - ОП-ЗЖ. Це злочин проти виборців Миколаївщини та демократії в Україні.

ОП-ЗЖ заявляє, що "слуги народу" бояться свого народу. Вони пішли на позбавлення конституційного права вибору 500 тис наших співгромадян на Донбасі, знімають з виборів опозиційних кандидатів на Миколаївщині. В Україні встановлюється Зе-диктатура.

ОП-ЗЖ буде відстоювати права наших партійців і наших кандидатів на Миколаївщині в судах всіма можливими законними засобами. Всі, хто винен у порушенні закону і демократичних прав, понесуть заслужену відповідальність. Ми будемо брати участь у виборах, переможемо і зробимо все, щоб поліпшити життя людей", - зазначається в заяві політичної сили.

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