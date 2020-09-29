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29 вересня 2020, вівторок, 19:35 4
Верховна Рада і партії 2020-09-29T19:45:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ заявила, що її хочуть незаконно зняти з виборів в Миколаєві, де вона займає 1-е місце в рейтингах

ОПЗЖ заявила, що її хочуть незаконно зняти з виборів в Миколаєві, де вона займає 1-е місце в рейтингах

Ірина Дорофейчук
Маніпуляції, Слуга народу, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020, Місцеві виборчкоми
Опозиційна платформа - За життя. Фото: zagittya.com.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: zagittya.com.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявила, що представники партії "Слуга народу" зі схвалення Президента України Володимира Зеленського намагаються зняти з виборів до Миколаївської обласної та міської рад найрейтинговішу в регіоні опозиційну партію - ОПЗЖ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Маніпуляціями у місцевих виборчкомах за участі людей з минулої влади, "слуги" намагаються зняти з виборів до Миколаївської обласної та міської рад найрейтинговішу в області опозиційну партію – ОПЗЖ. Влада "слуг народу" – політичний банкрут у миколаївському регіоні. Все, що вони роблять – спроба маніпуляціями відсторонити опозицію від участі у виборах, зірвати демократичний виборчий процес і змінити реальні рейтинги партії влади", - вказано в заяві.

Представники ОПЗЖ пообіцяли найближчим часом поіменно назвати усіх осіб, які причетні до маніпуляцій в місцевих виборчих комісіях миколаївського регіону, а також залучити їх до відповідальності за незаконні дії.

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