ОПЗЖ заступилася за Фокіна - його позиція відображає зобов'язання України по Мінським угодами

"Позиція Фокіна в ТКГ чітко відображає зобов'язання України в питанні виконання Мінських угод". Про таке йдеться в заяві партії ОПЗЖ, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Цькування заступника глави делегації України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, що розгорнулося у Верховній Раді, в черговий раз продемонструвало українцям і світовій спільноті факт, що давно став очевидним: українська влада не прагне до виконання Мінських угод шляхом переговорів. Про які переговори може йти мова, якщо навіть серед представників однієї сторони немає поваги до позиції одне одного і відповіддю на аргументовані заяви стають образи, звинувачення і відверта брутальність?

Представники української влади, які вимагають відставки Фокіна, демонструють, що в питанні Донбасу немає і не може бути мови про якийсь плюралізм думок або просту повагу до співрозмовника. Це той рівень дискусії, який існує всередині країни з 2014 року і прирікає Україну на продовження збройного конфлікту, заважає встановленню миру.

Впевнені, що сміливість і відвертість Вітольда Фокіна виглядали гідно, особливо на тлі поведінки депутатів від "Слуги народу", у яких немає ні морального, ні інтелектуального права шляхом шантажу примушувати політика, який стояв біля витоків незалежної України, зрадити свою позицію.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що гідна поведінка Вітольда Фокіна має змусити українців замислитися над тією системою брехні і тиску, яку нав'язувала їм влада Порошенка, а тепер нав'язує і оточення Зеленського: коли під приводом безпеки громадян України позбавляють конституційного права обирати і бути обраними, торгують суверенітетом, виконуючи розпорядження МВФ, душать людей непідйомними житлово-комунальними тарифами.

Багато із заслужених українських політиків вчилися управлінню країною, в тому числі і використовуючи досвід Вітольда Фокіна. Партія "Опозиційна платформа - За життя" дякує Вам, пане Фокін, за ще один урок - урок порядності, послідовності та принциповості", - наголошується в документі.

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