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30 вересня 2020, середа, 08:33 12 Думка
Зовнішня політика 2020-09-30T09:30:03+03:00
Українські Новини
Костянтин Бондаренко: Україна здійснила історичну помилку, підтримавши "білоруський народ", а не Олександра Лу

Костянтин Бондаренко: Україна здійснила історичну помилку, підтримавши "білоруський народ", а не Олександра Лукашенка

Тетяна Зотова
Лукашенко, Кость Бондаренко, Білорусь, зовнішня політика України
Костянтин Бондаренко. Фото: uapolicy.org
Костянтин Бондаренко. Фото: uapolicy.org

Політолог і істори Костянтин Бондаренко виказав свою точку зору на політичну кризу в Білорусі і позицію України в цьому питанні. Відповідну замітку він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Продовжую наполягати, шо Україна здійснила історичну помилку, підтримавши "білоруський народ", а не Олександра Лукашенка. От що нам дає - в плані стратегії - ставка на аморфну категорію без власної суб‘єктності? Що доброго дасть Україні Тихановська? Я вже мовчу, що у геополітичних іграх довкола Білорусі ми є статистами, якщо не аутсайдерами.

Але ж існує інший шлях! Влітку 2022 року Олександра Володимирівна Зеленська та Микола Олександрович Лукашенко досягнуть повноліття. У кращих традиціях європейських дворів можна ініціювати міждержавну унію, базовану на шлюбі. Це - принципово інша форма інтеграції, набагато вигідніша, ніж пропонований Росією Союзний договір. Та й що може запропонувати Путін Лукашенкові, окрім розлученої Каті? Яка до того ж на 18 років старша за Колю? Тому потрібно терміново змінювати нашу концепцію щодо Білорусі. Я вже й герб об‘єднаної держави придумав: кривий ріг достатку, з якого рясно сиплеться бульба.", - зазначив Бондаренко.

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