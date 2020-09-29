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  • 17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мосту в Ірпені. Він вижив
29 вересня 2020, вівторок, 18:15 5
Події 2020-09-29T19:00:02+03:00
Українські Новини
17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мосту в Ірпені. Він вижив

17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мосту в Ірпені. Він вижив

Александр Савич
Ірпінь, Нацполіція, електричний струм
На залізничному мосту в Ірпені 17-річного хлопця вдарило струмом. Фото: Нацполіція
На залізничному мосту в Ірпені 17-річного хлопця вдарило струмом. Фото: Нацполіція

Слідом за інформацією про те, що в Києві "зацепер" загинув в метрополітені, стало відомо, що в Ірпені 17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мосту. Про це повідомляє Національна поліція.

Так, в ніч на 29 вересня, кілька молодиків, які приїхали в Ірпінь з Чернігівської області на відпочинок, проводили час біля набережної. Один з них вирішив залізти на залізничний міст, в результаті чого його вдарило струмом.

На місце події негайно прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Повідомляється, що 17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків II-III ступеня. Зараз він в реанімаційному відділенні. 

У Нацполіціі закликають батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей, і пам'ятати, що вони несуть відповідальність за їхнє життя і здоров'я.

Також поліцейські застерігають утримуватися від необачних вчинків, які можуть привести до трагедії, і закликають дітей проводити своє дозвілля в дозволених місцях, якомога далі від об'єктів підвищеної небезпеки.

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