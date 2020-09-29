17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мосту в Ірпені. Він вижив

Слідом за інформацією про те, що в Києві "зацепер" загинув в метрополітені, стало відомо, що в Ірпені 17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мосту. Про це повідомляє Національна поліція. Так, в ніч на 29 вересня, кілька молодиків, які приїхали в Ірпінь з Чернігівської області на відпочинок, проводили час біля набережної. Один з них вирішив залізти на залізничний міст, в результаті чого його вдарило струмом. На місце події негайно прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Повідомляється, що 17-річний хлопець отримав 45% термічних опіків II-III ступеня. Зараз він в реанімаційному відділенні. У Нацполіціі закликають батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей, і пам'ятати, що вони несуть відповідальність за їхнє життя і здоров'я. Також поліцейські застерігають утримуватися від необачних вчинків, які можуть привести до трагедії, і закликають дітей проводити своє дозвілля в дозволених місцях, якомога далі від об'єктів підвищеної небезпеки.