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  • Закиди Креміня на адресу МОН щодо розділення ЗНО з мови та літератури Стадний назвав "заполітизованими"
29 вересня 2020, вівторок, 17:55 363
Політика 2020-09-29T19:00:03+03:00
Українські Новини
Закиди Креміня на адресу МОН щодо розділення ЗНО з мови та літератури Стадний назвав "заполітизованими"

Закиди Креміня на адресу МОН щодо розділення ЗНО з мови та літератури Стадний назвав "заполітизованими"

Ольга Фандорина
Мовний омбудсмен, Єгор Стадний
Єгор Стадний. Фото: facebook.com/j.stadny
Єгор Стадний. Фото: facebook.com/j.stadny

Вимоги Мовного омбудсмена Тараса Креміня до Шмигаля про збереження комплексного ЗНО з української мови та літератури колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний вважає "заполітизованими розмовами". Про це він розповів у коментарі "Українським новинам".

"Ці розмови заполітизовані. ЗНО - це інструмент для відбору кращих вступників. Дуже бажано, щоб цей інструмент перевіряв наявність тих знань, а ще краще вмінь, які необхідні для здобуття вищої освіти. І тут існує два підходи - універсальні знання та специфічні знання з певної галузі. Більше прихильників перевірки саме специфічних знань. Для хімії - хімія, для ІТ - математика та англійська, для інженерних спеціальностей - фізика. Окрім цього скрізь повинна бути українська мова, адже це мова навчання. А подекуди - англійська, бо без неї не можна опанувати сучасну літературу", - зазначив він.

Водночас є ті, хто вважає, що треба перевіряти певний універсальний набір знань, додає Стадний.

"Є ті, хто підтримують міксований підхід, коли намагаються до універсального набору додати перевірку певних специфічних знань.

Так-от, та дискусія, яку я бачив, геть не пов'язана з цими питаннями. Її підняли ті, хто вважає, що наявність обов'язкового ЗНО з літератури впливає на вивчення її в школі. Це правда, але це один з найслабших інструментів.

Якщо мовний омбудсман хоче поліпшити вивчення літератури в школі, то йому треба звертатись до університетських викладачів не з петиціями, а із закликом змінити освітні програми, за якими вони вчать вчителів літератури, змінити підходи до роботи в школі", - вважає екс-заступник міністра освіти.

Стадний додав, що коли вже й використовувати тестування на літературу та робити його обов'язковим, то це може бути ДПА у формі ЗНО, а не ЗНО для вступу.

Нагадаємо, що "реформа" ЗНО про розділення української мови та літератури під час складання ЗНО ініційована екс-міністром Лілією Гриневич. Відповідний наказ вона підписала ще у липні 2019 року. Зараз же, ця її ініціатива спровокувала скандал.

Зокрема, Мовний омбудсмен Тарас Кремінь почав вимагати від КМУ зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури. Для цього Кремінь навіть збирав підписи освітян.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти України Сергій Шкарлет розповів про унікального учня з Івано-Франківській області, який здав 4 ЗНО на 795 балів із 800 можливих. 

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