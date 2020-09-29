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29 вересня 2020, вівторок, 17:09 10
Вибори 2020-09-29T17:30:01+03:00
Українські Новини
Київська влада зупинила реконструкцію Бортницької станції аерації, – Попов

Київська влада зупинила реконструкцію Бортницької станції аерації, – Попов

Ірина Дорофейчук
Мер Києва, Бортницька станція аерації, ОПЗЖ, Олександр Попов, Місцеві вибори-2020
Олександр Попов на Бортницькій станції аерації. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов на Бортницькій станції аерації. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов переконаний, що реконструкція Бортницької станції аерації є однією з найважливіших задач для київської влади. Також нова київська влада повинна провести аудит усіх об'єктів, що становлять техногенну небезпеку для столиці.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Київська влада не в змозі реалізувати важливі для киян масштабні проекти. Приклад тому – Бортницька станція аерації. Ще у 2013 році, за розробленим на той час проекту її реконструкції, були частково розпочаті роботи. Ми також провели переговори та визначили можливість співпраці з японськими компаніями – вони готові були надати нам пільговий кредит в рамках проекту", – розповів Олександр Попов.

"Минуло 7 років, а віз й нині там. Київська влада знову з гордістю заявляє, що веде ті ж переговори з тими ж японцями, поки місто під загрозою техногенної катастрофи", – додав політик.

Кандидат в мери Києва від ОПЗЖ переконаний, що відстрочка в реалізації даного плану більше не можлива.

"Якщо негайно не реконструювати Бортницьку станцію аерації, мулові поля та каналізаційні дюкери, укладені дном Дніпра, то в зоні екологічного лиха може виявитися не тільки частина Києва та області, але й уся акваторія Дніпра. Наш проект виключав мулові поля в принципі", - заявив Попов.

Нагадаємо, в період керівництва Попова Київською міською державною адміністрацією аварійність на об'єктах житлово-комунального господарства (ЖКГ) була знижена у 8 разів.

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