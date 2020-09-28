Попов нагадав, що за його часів опалення в Києві коштувало в 11 разів дешевше

Кандидат в мери Києва від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олександр Попов заявив, що зростання тарифів в Києві за останні 6 років в кілька разів випередило зростання зарплат і стало непосильним для більшості мешканців міста. За його словами, після виборів перед новою міською владою буде стояти комплексна задача щодо зниження тарифів і введення комунальних субсидій для допомоги мешканцям міста.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Навесні заборгованість киян за послуги ЖКГ склала 6 млрд гривень, і в цьому не їх вина, а, перш за все, міської влади, яка встановлює більшість тарифів – на опалення та обслуговування будинків, на холодну та гарячу воду", – заявив кандидат у мери.

Олександр Попов нагадав, що в 2013 році вартість опалення становила 2,91 гривень за 1 кв. метр, а в останні роки – 32,91 гривень/кв. м, тобто тариф виріс у 11 разів. За той же період вартість 1 кубометра гарячої води зросла в 6 разів, холодної води – майже в 7 разів.

"І на цьому зростання тарифів не зупиняється. Вже з 1 жовтня перестане діяти пільговий тариф на перші 100 кіловат електроенергії, а з нового року в Києві хочуть підняти ціни на холодну та гарячу воду. Ніхто не замислюється над тим, що у людей доходи не ростуть такими темпами, і людям нічим платити. Про це повинна в першу чергу думати міська влада", – переконаний політик.

"Для тих, хто не може отримати державну субсидію в потрібному обсязі, буде введена муніципальна субсидія. Ми захистимо киян від тарифного свавілля", – резюмував кандидат у мери Києва від ОПЗЖ.

Нагадаємо, у період керівництва Київською міською державною адміністрацією (КМДА) в 2010-2014 роках Олександр Попов ввів 10% знижку за своєчасну оплату комунальних послуг, завдяки чому рівень оплати сягав 100%.

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