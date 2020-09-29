Проект бюджету прирікає українські сім'ї на бідність, – Бойко

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) назвав проект державного бюджету на 2021 рік "вироком, що прирікає економіку на кризу, а українські родини - на бідність".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Нас категорично не влаштовує, що цей проект консервує бідність українців. Закладений урядом прожитковий мінімум на наступний рік вдвічі менший від фактичного. Відповідно, соціальна допомога від держави малозабезпеченими громадянам, яка розраховується на основі прожиткового мінімуму, буде мізерною", – зазначив Юрій Бойко.

За його словами, це не бюджет, це – вирок, який прирікає економіку на кризу, а українські родини на бідність.

"Ми у жодному разі не будемо підтримувати антисоціальне «енергетичне пограбування» українських сімей. Уряд підвищує тарифи і скорочує субсидії, виштовхує людей за межу бідності. І урядовців зовсім не хвилює, що за межею бідності вже в кінці цього року може опинитись половина українських родин. Це не кінець "епохи бідності". Це прямий шлях до повного зубожіння", – підкреслив народний депутат.

Бойко наголосив, що ОПЗЖ відстоює принципово інші підходи до соціально-економічної політики держави.

"Ми розробили свій пакет пропозицій, які докорінно змінюють підготовлений урядом проект. Наші альтеративні пропозиції передбачають підвищення соціальних видатків бюджету більш, ніж на 110 мільярдів гривень. Зокрема, пропонується не менш ніж у 3 рази підвищити прожитковий мінімум. Мінімальну зарплату до кінця наступного року підвищити до 8 000 гривень. Майже у три рази збільшити мінімальну пенсію. Допомогти людям сплачувати комунальні платежі і додатково виділити не менше 4 млрд гривень на комунальні субсидії", - зазначив Юрій Бойко.

Також, за словами політика, ОПЗЖ не буде миритися з тим, що навіть у період епідемії фінансування медицини закладається на нижчому від визначеного законом рівня 5% ВВП.

"Усі заяви чиновників про те, що медицині і медикам буде забезпечено гідне фінансування від держави виявились черговим обманом. Ми наполягаємо на повноцінному державному фінансуванні медицини у розмірі не менш, ніж 5% від ВВП. Враховуючи негативний прогноз по COVID-19, фінансування охорони здоров’я потрібно збільшити на 52 млрд гривень (з 152, 59 млрд гривень до 204, 59 млрд гривень)", – сказав він.

Юрій Бойко підкреслив, що на всі ці видатки у держави насправді є ресурс. Для цього достатньо відмовитися від неефективних витрат та професійно підійти до визначення параметрів економічного розвитку у наступному році.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини