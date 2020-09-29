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29 вересня 2020, вівторок, 11:25 8
Події 2020-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
Під Запоріжжям підліток влаштував смертельне ДТП: загинули три людини

Під Запоріжжям підліток влаштував смертельне ДТП: загинули три людини

Надежда Комендантова
ДТП, Запорізька область, підліток
Смертельне ДТП під Запоріжжям
Смертельне ДТП під Запоріжжям

У Запорізькій області, в селі Пологи підліток влаштував масштабне смертельне ДТП. Неповнолітній водій був за кермом Cherry, але не впорався з керуванням і машина перевернулась.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

"Водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись вулицею Магістральною в місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. В результаті аварії пасажир 2005 року народження і чоловік, дані якого встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 роки помер в кареті швидкої допомоги", - сказано в повідомленні.

В аварії загинули три людини, ще один пасажир отримав важкі травми. Сам водій також госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

З метою встановлення всіх обставин події поліція просить відгукнутися свідків ДТП за телефонами (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 або 102.

Нагадаємо, в Києві мотоцикл збив пішохода: загинуло три людини.

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