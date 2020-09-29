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29 вересня 2020, вівторок, 11:33 6
Силові структури 2020-09-29T11:45:02+03:00
Українські Новини
Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках, - ЗМІ

Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках, - ЗМІ

Сергій Паламаренко
Бюджет, Таран, Кабмін, Міноборони, Мінфін
Армия. Фото: Українське Фото
Армия. Фото: Українське Фото

У серпні Міністр оборони України поскаржився прем’єр-міністру України Денису Шмигалю на те, що Міністерство фінансів запропонувало граничні витрати військовому відомству на 2021 - 2023 роки менше ніж 3% ВВП. Про це йдеться в листі міністра оборони Андрія Тарана до уряду, інформує портал statewatch.org.ua.

"Міністерством фінансів доведено граничні обсяги видатків проєкту державного бюджету на 2021 рік для Міністерства оборони у сумі 112,3 млрд грн (або 2,5% ВВП), що на 3,8 млрд грн нижче ніж затверджені бюджетні призначення поточного року. Це є найнижчий показник за останні роки", - скаржився Таран.

Міністр оборони додав, що в наступні роки цей показник має тенденцію до зниження: у 2022 році - 2,33% ВВП, а у 2023 році - 2,26% ВВП.

У листі Андрій Таран наголосив, що скорочення Мінфіном витрат на армію під час збройного конфлікту не буде сприйнято суспільством та у військовому середовищі.

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