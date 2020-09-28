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  • Уперше за часів незалежності українська юнацька збірна виборола 2 "золота" на чемпіонаті Європи з академічного веслування
28 вересня 2020, понеділок, 17:13 16 Фото
Спорт 2020-09-28T18:45:03+03:00
Українські Новини
Уперше за часів незалежності українська юнацька збірна виборола 2 "золота" на чемпіонаті Європи з академічного

Уперше за часів незалежності українська юнацька збірна виборола 2 "золота" на чемпіонаті Європи з академічного веслування

Тетяна Зотова
Чемпіонат Європи, Андрій Вінграновський, Федерація акадвеслування України, Академічне веслування

Українські спортсмени вибороли 2 золоті та 2 бронзові медалі на чемпіонаті Європи з академічного веслування серед спортсменів віком до 18 років, що проходив 26-27 вересня у місті Белград (Сербія).

Чемпіонами Європи у цій віковій категорії стали чоловіча четвірка розпашна зі стерновою у складі: Дмитро Скорий, Дмитро Сергійчук, Микита Олійник, Павло Болотов, стернова - Олександра Браславич; а також жіноча четвірка розпашна зі стерновою: Анна Заїчек, Катерина Гарбарук, Юлія Заволока, Катерина Устюжаніна, стернова – Яна Очеретяна.

Крім того, чоловіча вісімка – Роман Бедаров, Олександр Лещенко, Руслан Волошин, Юрій Боровик, Дмитро Іванцов, Сергій Курбатов, Максим Семенов, Михайло Дробот, стернова Вероніка Васьків – стала бронзовими призерами на уьому чемпіонаті Європи. Також бронзову медаль на чемпіонаті здобула Дар’я Ставинога.

"Це були унікальні змагання, адже вони єдині такого рівня в цьому року, – розповів президент Федерації академічного веслування України Андрій Вінграновський. – Усі потерпають від карантину, пов’язаного з COVID-19, через який усі інші заплановані на 2020 рік міжнародні турніри, включаючи Олімпіаду, були скасовані. З березня цього року спортсмени-веслувальники тренувалися, хто як зможе, адже всі бази були закриті через пандемію. Це було важко для спортсменів передовсім психологічно, бо вони не знали, коли будуть змагання, до яких стартів готуватись і чи будуть регати взагалі в цьому році. Зрештою Європа змогла провести чемпіонат серед юнаків і дівчат віком до 18 років, і наша збірна виступила гідно".

"Ми маємо 2 золоті та 2 бронзові медалі, і це перший чемпіонат Європи у віковій катерорії до 18ти років, на якому наша команда здобула 2 "золота". У такий складний рік це дуже приємно, тим більше, що в 2020 році це єдині міжнародні змагання такого гатунку, й на них прибула вся юнацька еліта Європи. Україною було представлено 5 човнів, і 4 з них отримали медалі. Тож маємо коефіцієнт корисної дії – 80%. Такого результату – 2 золоті нагороди на юнацькому чемпіонаті – збірна України досягла вперше за всі часи незалежності", – наголосив Вінграновський.

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