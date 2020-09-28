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28 вересня 2020, понеділок, 16:55 27
Верховна Рада і партії 2020-09-28T19:15:04+03:00
Українські Новини
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією повинен стати уроком для України, – Бойко

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією повинен стати уроком для України, – Бойко

Тетяна Зотова
Азербайджан, Донбас, Збройний конфлікт, Юрій Бойко, Вірменія, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що перемир'я на Донбасі є лише проміжним етапом, і Верховна Рада України повинна прийняти закони, які необхідні для встановлення миру.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Збройний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією повинен стати уроком і для нас теж. Цей конфлікт вважався замороженим впродовж 25 років, але події останніх днів показали, що коли армія стає проти армії, то коли почнеться стрільба – це просто питання часу. І сьогодні цей конфлікт розгорається з новою силою", – сказав Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що це має стати уроком і для України.

"Заморожений конфлікт" не вирішує головного питання – встановлення міцного миру в регіоні. Зроблено важливий крок – на Донбасі укладено перемир'я. Люди стали повертатися до нормального життя. Але потрібно йти далі. Владі потрібно перестати боятися радикалів і почати діяти, створити дорожню карту виконання Мінських угод і чітко її виконувати", – зазначив він.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що у питанні реінтеграції Донбасу важливою є роль Верховної Ради, яка повинна проявити ініціативу і ухвалити необхідні для миру закони.

"Пакет мирних законопроектів, підготовлений фракцією ОПЗЖ, спрямований якраз на виконання Мінських угод. Це і відновлення соціально-економічної співпраці з неконтрольованими територіями, амністія для тих, хто не вбивав, законопроект про особливості управління окремими територіями Донбасу, про проведення виборів і т.ін. А не поводити себе так, як сьогодні діє влада. Через страх програти вони скасовують вибори навіть в абсолютно мирних містах і населених пунктах. Це шлях у нікуди. Це дуже поганий сигнал для тих, хто опинився за лінією розмежування", – зазначив Юрій Бойко.

Опозиційний політик упевнений, що лише домігшись миру, можна буде розпочати справжні реформи, забезпечити соціальний захист людей і розвивати економіку.

"Лише домігшись миру, в країні можна буде розпочати справжні реформи, забезпечивши при цьому соціальний захист населення, підтримку промисловості, розвиток економіки. Поки немає миру, інвестиції в країну не прийдуть. У воюючу країну гроші не вкладають. Тому владі треба перестати огинатися і боятися радикалів. Людей, які хочуть миру, які виступають за мир, набагато більше. Президенту і парламенту потрібно проявити політичну волю та зробити все для встановлення міцного і стабільного миру в Україні", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

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