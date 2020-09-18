Тупик в переговорах по Донбассу является показателем непоследовательности власти и ее страха перед радикалами, – Бойко

Тупик в переговорах по Донбассу является показателем непоследовательности власти и ее страха перед радикалами,

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что сейчас в переговорах Трехсторонней контактной группы наметился опасный тупик, причиной возникновения которого является непоследовательность в действиях власти, и под угрозой оказалась устойчивость перемирия на Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Когда в Париже подписывали протокол о проведении выборов на неподконтрольных территориях с учетом "формулы Штайнмайера" и согласно Минским соглашениям, то это подразумевало, что проходят выборы, принимается закон об особом статусе и контроль над границей переходит к Украине практически в день выборов. Постановление, проголосованное Верховной Радой 15 июля, полностью противоречит достигнутому Зеленским в Париже. И это вызвало ступор в переговорах", – пояснил Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что такая политика противоречит ожиданиям людей, для которых устойчивое перемирие было шансом на достижение устойчивого мира.

"Люди, которые 6 лет живут под обстрелами, хотят нормальной жизни, хотят, чтобы дети спокойно ходили в школы и садики, была работа, можно было спокойно засыпать и просыпаться без страха обстрелов и взрывов. Люди хотят не замороженного конфликта, а устойчивого мира", – сказал Юрий Бойко.

Однако, по словам сопредседателя фракции ОПЗЖ, действенных политических шагов к реализации устойчивого мира не видно ни у Президента, ни у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Мы откровенно говорим, что если не будет политической воли, если будет боязнь радикалов, которые пытаются своими действиями, своей воинствующей риторикой надавить на власть – движения вперед не будет. Сегодня именно украинский парламент должен играть более активную роль в мирном процессе и начать принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Фракция ОПЗЖ уже зарегистрировала пакет мирных законодательных инициатив. И Верховная Рада должна проявить политическую волю, перейти к их рассмотрению и сделать все возможное, чтобы в Украине наступил мир", – резюмировал Юрий Бойко.

18 сентября фракция ОПЗЖ зарегистрировала проект постановления №4123 об обеспечении выборов в Донецкой и Луганской областях. Авторами проекта постановления выступили Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и другие народные депутаты фракции.

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