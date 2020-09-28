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28 вересня 2020, понеділок, 11:00 15
Політика 2020-09-28T13:00:04+03:00
Українські Новини
Помер перший голова КМДА Салій

Помер перший голова КМДА Салій

Анна Рудык
Смерть, КМДА, Іван Салій
Іван Салій. Фото: uk.wikipediа
Іван Салій. Фото: uk.wikipediа

Перший голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Іван Салій (1992-1993) помер.

Про це повідомив президент Конфедерації будівельників, колишній перший заступник голови КМДА (2015-2016) Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Не стало нашого друга, професіонала, однодумця - Івана Салія", — написав він.

Причину смерті він не назвав.

Салію було 76 років.

Як повідомив виданню "ГОРДОН" син Салія Костянтин, причиною смерті став тромб. Дата похорону поки не повідомляється. Про неї сповістять всіх, хто захоче прийти попрощатися, кажуть в сім'ї політика.

Він був депутатом Верховної Ради I та III скликань, першим главою КМДА, заступником міністра регіонального розвитку і будівництва.

Як повідомляли Українські Новини, у 2008 Асоціація "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів" обрала президентом Салія.

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