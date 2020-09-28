Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не дав чіткої відповіді щодо підготовки ймовірної процедури передачі "Укргідроенерго" Кабміну. На запитання наших журналістів він відповів: "Я не знаю про що йде мова", інформує портал 24tv.ua.

В контексті цього ж питання Денис Шмигаль відзначив, що планується реформа енергетичних підприємств в рамках третього енергопакета.

Є третій енергопакет, на виконання вимог якого, з часом будуть певні зміни, певна реформа, але вона стосується багатьох енергетичних підприємств та багатьох регуляторів,- запевнив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ "Укргідроенерго" безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блозі на "Цензор.нет". В свою чергу, економічний експерт Віктор Скаршевський в коментарі виданню "Апостроф" запевнив, що "Укргідроенерго" - це єдина прибуткова державна компанія на енергетичному ринку України. Він висловив думку, що таке рішення по "Укргідроенерго" призведе лише до погіршення фінансового стану підприємства.

Що таке третій енергопакет? Третій Енергопакет ЄС - це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета - більш відкриті газові та енергетичні ринки у Європейському Союзі. Пакет було запропоновано Європейською Комісією у вересні 2007 року та проголосовано у Парламенті Європейського Союзу у липні 2009. Вступив у дію 3 вересня 2009 року. Основним елементом Третього Енергопакета є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення Національного Регулятора(НР) для кожної країни-члена Європейського Союзу та Агентство взаємодії Енергетичних Регуляторів, що надає форум для взаємодії Національних Регуляторів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини