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28 вересня 2020, понеділок, 10:11 366
Кабмін 2020-09-28T10:30:01+03:00
Українські Новини
Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну

Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну

Павло Твердохліб
Енергетика, Кабінет Міністрів України, Економіка, Укргідроенерго, Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: КМУ
Денис Шмигаль. Фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не дав чіткої відповіді щодо підготовки ймовірної процедури передачі "Укргідроенерго" Кабміну. На запитання наших журналістів він відповів: "Я не знаю про що йде мова", інформує портал 24tv.ua.

В контексті цього ж питання Денис Шмигаль відзначив, що планується реформа енергетичних підприємств в рамках третього енергопакета.

Є третій енергопакет, на виконання вимог якого, з часом будуть певні зміни, певна реформа, але вона стосується багатьох енергетичних підприємств та багатьох регуляторів,- запевнив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ "Укргідроенерго" безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блозі на "Цензор.нет". В свою чергу, економічний експерт Віктор Скаршевський в коментарі виданню "Апостроф" запевнив, що "Укргідроенерго" - це єдина прибуткова державна компанія на енергетичному ринку України. Він висловив думку, що таке рішення по "Укргідроенерго" призведе лише до погіршення фінансового стану підприємства.

Що таке третій енергопакет? Третій Енергопакет ЄС - це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета - більш відкриті газові та енергетичні ринки у Європейському Союзі. Пакет було запропоновано Європейською Комісією у вересні 2007 року та проголосовано у Парламенті Європейського Союзу у липні 2009. Вступив у дію 3 вересня 2009 року. Основним елементом Третього Енергопакета є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення Національного Регулятора(НР) для кожної країни-члена Європейського Союзу та Агентство взаємодії Енергетичних Регуляторів, що надає форум для взаємодії Національних Регуляторів.

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