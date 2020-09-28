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28 вересня 2020, понеділок, 09:19 12
Політика 2020-09-28T10:30:03+03:00
Українські Новини
Україні не потрібно сліпо виконувати ідіотські директиви Європи - Саакашвілі, - ЗМІ

Україні не потрібно сліпо виконувати ідіотські директиви Європи - Саакашвілі, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Закон, Економіка, Саакашвілі, Політика, Європа
Михайло Саакашвілі. Скріншот відео DW
Михайло Саакашвілі. Скріншот відео DW

Колишній президент Грузії, глава Національного комітету реформ України Михайло Саакашвілі знову виступив з резонансною заявою. Політик упевнений, що сліпе копіювання законів розвинених європейських країн може тільки погіршити ситуацію в країні, інформує портал strana.ua.

Він зазначив, що владі країни не можна сліпо слідувати європейським директивам, і назвав їх "ідіотськими". Так, він навів як приклад те, що в німецькому Дюссельдорфі кафе з різних причин влада перевіряє кожен тиждень. При цьому така ж система в Україні привела б до "повного беззаконня і корупції".

Саакашвілі також зазначив, що якщо Україна прийме такі ж закони, як в Австрії та Швеції, українці не стануть жити краще, а, скоріше, навпаки. При цьому політик зазначив, що не всі українські політики це розуміють.

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