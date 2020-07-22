Саакашвілі пропонує зупинити реформу ДАБІ і підставляє Зеленського, - експерт

Пропозиції Офісу простих реформ Михайла Саакашвілі з реформи містобудування - не більш, ніж порожній піар і суперечать практично всім положенням містобудівної реформи, яка вже йде і яку підтримує особисто Президент Зеленський

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт Юрій Гаврилечко, що взяв участь у презентації ZOOM'y.

За словами експерта, фактично Саакашвілі "пропонує зупинити реформу ДАБІ та, таким чином, виставляє Зеленського в непривабливому світлі". "Значна частина його (Саакашвілі) пропозицій, особливо щодо ліквідації держконтролю і необов'язковість страхування відповідальності забудовників перед покупцями нерухомості, говорить про заангажованість пропозицій на користь великих забудовників", - вважає Гаврилечко, додаючи, що Парцхаладзе, який модерував презентацію Саакашвілі," послідовно не підтримує реформу ДАБІ, як один із забудовників, так як він, Вавриш, Ісаєнко і т.д. побоюються містобудівної реформи, яка триває і змінює усталені на ринку правила і схеми роботи ".

Також експерт розкритикував ідею створення Містобудівного кадастру як єдиного джерела містобудівної інформації, оскільки вона "один в один повторює пропозиції по тому, що вже робить Єдина електронна система містобудування! вона вже запущена експериментально, і скоро має запрацювати на постійній основі".

Крім того, Гаврилечко нагадав, що Парцхаладзе вже давно виступав за створення Містобудівного кадастру, але тільки в той час, поки не працював заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань будівельної галузі, і незрозуміло чому створення кадастру так і не стало для нього пріоритетом на посади в Міністерстві.

Експерт зазначив, що Саакашвілі пропонує прибрати контроль для об'єктів СС1. "Таких об'єктів у нас в країні 80%. Якщо прибрати контроль з СС1, то це дозволить забудовникам дробити свої великі об'єкти СС1. Яскравий приклад - висотка Білозір. Фактично можна буде дробити заводи частинами СС1 безконтрольно (береш і виводиш частину цеху в СС1 і т. д.). Це золота схема, яка створюється під забудовників", - упевнений Гаврилечко.

За його словами, при цьому Саакашвілі пропонує "прибрати з процесу реформування підсистему управління ризиками, а замість неї знову зробити електронний кабінет, який провалився вже і не працював коректно раніше"; дати будь-якій приватній фізичній особі можливість здійснювати суспільний контроль, та ще й отримувати 20% штрафів за підсумком цього процесу, що дозволить будь-яким активістам "абсолютно легально обдирати забудовників".

Нагадаємо, сьогодні за сприяння Конфедерації будівельників України та її голови Лева Парцхаладзе Офіс простих рішень і результатів Михайла Саакашвілі представив свої пропозиції щодо реформи містобудування. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Парцхаладзе хочуть призначити в Офіс Саакашвілі з метою курирування реформи містобудування.