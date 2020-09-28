Українська Вікіпедія цензурує медіа та маніпулює у статтях, - ЗМІ

У другій половині вересня україномовна Вікіпедія оголосила, що буде блокувати посилання на ряд українських ЗМІ, повідомляє портал strana.ua. Даний ресурс і кілька інших оголосили "пропагандистським". Однак, як твердить видання, достатньо побіжного погляду на саму укро-Вікі, щоб зрозуміти, хто саме займається самою низькопробною пропагандою.

Як з'ясували репортери, модерувати мережеву енциклопедію в Україні довірили активістам ультраправого спрямування. Гроші їм надходять із США, а статті вони цензурують разом з українським МЗС.

Ситуація схожа на історію з українським сегментом Facebook, який теж віддали на відкуп націоналістам з організації StopFake. Яку неодноразово викривали в роздачі "банів" за "неправильну" політичну позицію.

"Від сьогоднішнього дня на українській Вікіпедії будь-яка зміна з використанням пропагандистських сайтів буде видавати попередження перед збереженням. Якщо це не вплине на статистику, наступним кроком можуть бути блокування. Стосується 112, ZIK, Newsone, Наш, Страна, Політека (всього 26 сайтів)" , - написав 24 вересня адміністратор мережевої енциклопедії Назар Токар.

Після такого "камінг-ауту" в соцмережах заговорили про те, що українська Вікіпедія перевершила саму себе в упередженості.

"Модератори української Вікіпедії вже давно перетворили її в пропагандистський відстійник. У якому немає місця об'єктивній інформації, а є лише маніпуляції фактами і тенденційність виходячи з ідеологічних уподобань самих модераторів.

Тепер же вони вирішили зробити камінг-аут і прямо внесли наш сайт, а також інші українські ЗМІ в розряд неугодних.

У такій ситуації ми закликаємо всіх наших читачів не довіряти інформації української Вікіпедії і сприймати її як ангажований пропагандистський ресурс", - заявив телеграм-канал" Політика Країни".

Цікаво подає українська Вікі персоналії Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

У вступі про Зе відразу йде критика - мовляв, громадськість часто засуджує президента за "приниження українців" і "неповажне ставлення до української мови". Також його називають "фігурантом скандалів з офшорами" і навіть дорікають, що в повсякденному спілкуванні президент використовує російську мову.

Що ж до Порошенка, то про нього у вступі немає ні слова критики. Навпаки, йдеться про те, що він зупинив російську агресію, домігся безвізу і автокефалії ПЦУ.

Хоча загальновідомо, що офшорні скандали давно стали візитною карткою Порошенка. Та й російською мовою він точно так само користується в побуті, як і Зеленський. Також не йдеться в преамбулі, що будучи президентом, Петро Олексійович три роки заробляв на російській фабриці "Рошен", виплачуючи податки в російський бюджет.

ГО "Вікімедіа Україна" має статус регіонального відділення американського фонду "Вікімедіа в Україні" і поповнює свій бюджет з фонду "Вікімедіа США". За словами засновника ГО "Вікімедіа Україна" Юрія Пероганича, бюджет українського фонду становить 100 тис. доларів на рік.

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