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02 січня 2020, четвер, 22:31 4
Життя 2020-01-02T22:38:30+02:00
Українські Новини
Зростання відвідуваності української Вікіпедії в 2019 стало рекордним за чотири роки

Зростання відвідуваності української Вікіпедії в 2019 стало рекордним за чотири роки

Анна Рудык
Вікіпедія, Інтернет, енциклопедія
Вікіпедія. Фото: cdn.tvc.ru
Вікіпедія. Фото: cdn.tvc.ru

В 2019 році сторінки українського сегменту Вікіпедії були відвідані в сумі 707,5 млн разів, тобто на 17% більше, ніж в 2018-му. Про це повідомив в блог редакторів української Вікіпедії ініціатор і співзасновник громадської організації "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич.

Так, за його словами, українську Вікіпедію в 2018 році в цілому відвідали 602,4 млн разів.

Таким чином, в 2019 році вона продемонструвала найбільшу динаміку зростання переглядів, починаючи з 2016 року.

Динаміка відвідувань української Вікіпедії. Фото: WikiUkraineДинаміка відвідувань української Вікіпедії. Фото: WikiUkraine

"Абсолютне річне зростання (з 2018 по 2019 рік) становить 105 млн переглядів!", - зазначив Пероганич.

Як повідомляли Українські Новини, у Російській Федерації вирішили замінити вільну енциклопедію "Вікіпедія" і створити для це заміну їй - "загальнонаціональний інтерактивний енциклопедичний портал".

Раніше користувачам "Вікіпедії" стали недоступні версії як мінімум на чотирьох мовах.

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