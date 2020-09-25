Тернопільська облрада поскаржилася в МВС та Офіс генпрокурора через "тиск" на депутата-антисеміта, – Кузьмін

Тернопільська обласна рада звернулася до Офісу генерального прокурора та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за фактом "тиску" на депутата облради від Радикальної партії Ляшка Богдана Яциковського, який раніше виконав антисемітську пісню "Ж@д перед повішенням".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

"Щойно на черговій сесії Тернопільська обласна рада 34 голосами прийнято рішення про звернення до генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України про недопущення політичного переслідування опозиційних політиків. Вельми вдячний усім опозиційним політикам-депутатам за те, що підтримали мене у складний момент", - написав Яциковський в соціальній мережі Facebook.

Це рішення депутат назвав "потужною відповідь Ренату Кузьміну та іншим промосковським посіпакам, які намагаються дестабілізувати ситуацію на Тернопільщині".

У свою чергу сам Кузьмін заявив, що Тернопільська облрада також звернулася до Президента Володимира Зеленському з вимогою "припинити тиск" на депутата Яциковського, який "співав нацистські куплети".

"Тиск", на думку Тернопільської облради, "чиниться" мною шляхом звернення до суду із заявою про притягнення "автора і виконавця" куплетів під назвою "Ж*д перед повішанням" до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У зв'язку з цим у мене два питання: 1. Чи відомо депутатам облради, що куплетист виконував пісню "Ж*д перед повішанням", а зовсім не "Черемшину", як хочуть представити його земляки? 2. Як Президент Зеленський буде "припиняти тиск", який я здійснюю: доручить Венедиктовій посадити мене в тюрму або доручить Баканову мене "вівезти до Чечні..."?"- написав Кузьмін.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували відеозапис, на якому заступник голови Державної комісії України з корисних копалин, депутат Тернопільської облради Богдан Яциковський публічно виконав авторську пісню антисемітського змісту.

Раніше суд зобов'язав Національну поліцію почати розслідування за фактом публічної виконання депутатом антисемітської пісні.

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