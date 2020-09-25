підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 вересня 2020, пʼятниця, 17:29 8
Судова влада 2020-09-25T18:30:02+03:00
Українські Новини
Тернопільська облрада поскаржилася в МВС та Офіс генпрокурора через "тиск" на депутата-антисеміта, – Кузьмін

Тернопільська облрада поскаржилася в МВС та Офіс генпрокурора через "тиск" на депутата-антисеміта, – Кузьмін

Петро Стуженко
МВС України, Антисемітизм, Офіс Генпрокурора, Ренат Кузьмін, Богдан Яциковський
Ренат Кузьмін. Фото: Facebook
Ренат Кузьмін. Фото: Facebook

Тернопільська обласна рада звернулася до Офісу генерального прокурора та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за фактом "тиску" на депутата облради від Радикальної партії Ляшка Богдана Яциковського, який раніше виконав антисемітську пісню "Ж@д перед повішенням".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

"Щойно на черговій сесії Тернопільська обласна рада 34 голосами прийнято рішення про звернення до генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України про недопущення політичного переслідування опозиційних політиків. Вельми вдячний усім опозиційним політикам-депутатам за те, що підтримали мене у складний момент", - написав Яциковський в соціальній мережі Facebook.

Це рішення депутат назвав "потужною відповідь Ренату Кузьміну та іншим промосковським посіпакам, які намагаються дестабілізувати ситуацію на Тернопільщині".

У свою чергу сам Кузьмін заявив, що Тернопільська облрада також звернулася до Президента Володимира Зеленському з вимогою "припинити тиск" на депутата Яциковського, який "співав нацистські куплети".

"Тиск", на думку Тернопільської облради, "чиниться" мною шляхом звернення до суду із заявою про притягнення "автора і виконавця" куплетів під назвою "Ж*д перед повішанням" до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У зв'язку з цим у мене два питання: 1. Чи відомо депутатам облради, що куплетист виконував пісню "Ж*д перед повішанням", а зовсім не "Черемшину", як хочуть представити його земляки? 2. Як Президент Зеленський буде "припиняти тиск", який я здійснюю: доручить Венедиктовій посадити мене в тюрму або доручить Баканову мене "вівезти до Чечні..."?"- написав Кузьмін.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували відеозапис, на якому заступник голови Державної комісії України з корисних копалин, депутат Тернопільської облради Богдан Яциковський публічно виконав авторську пісню антисемітського змісту.

Раніше суд зобов'язав Національну поліцію почати розслідування за фактом публічної виконання депутатом антисемітської пісні.

Більше новин про: МВС України Антисемітизм Офіс Генпрокурора Ренат Кузьмін Богдан Яциковський

За добу більш ніж у 120 правоохоронців виявили кор...
Проти професора одного з київських вишів відкрили ...
Венедіктова не відправлялася з візитом до США...
МВС зняло з розшуку екс-заступника генпрокурора Ку...
МОЗ віднесло 50 країн у список "червоної зони" з COVID-19
Новини
Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла 18:46
Фонди з ЄС і США інвестують $100 млн в український фонд "Інвестохіллс Хеліантус" для роботи на українському ринку проблемних боргів 18:43
Міжбанк закрився зниженням курсу гривні 18:11
Розгерметизація газопроводу в Чабанах сталася через погано зварені труби 18:07
Коронавірусом заразився працівник одного з судів Сумської області 18:00
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ 13:36
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести столицю у Кропивницький 11:51 Відео
Фонди з ЄС і США інвестують $100 млн в український фонд "Інвестохіллс Хеліантус" для роботи на українському ринку проблемних боргів 18:43
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами 09:30 Інфографіка
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok