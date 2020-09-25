Чиновниця Держархіву сфотографувалася в німецькій касці зі свастикою

Чиновниця Центрального історичного державного архіву України Ганна Путова опублікувала власну фотографію в німецькій касці часів Другої світової війни з нацистською свастикою.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Ганна Путова є випускницею Інституту релігійних наук Томи Аквінського в Києві та начальником відділу довідкового апарату та обліку документів Центрального історичного держархіву України. Фотографія була зроблена в 2019 році, під час виборів Президента в Україні.

"Ахаха! Кум надіслав моє старе фото з підписом "Пора на вибори!" - підписала фото Путова.

"У мене лише одне питання: а чи дійсно має вважатися допустимою нормою щоб державний чиновник демонстрував у себе нацистську символіку, яку він носить, писав що доведеться брати участь у громадянській війні та по суті вбивати співвітчизників і розповідати про те, що йому хочеться бити політичних опонентів поки не заб'є їх в землю?" - прокоментував фотографію чиновниці блогер Олександр Вознесенський.

Нагадаємо, що раніше консул України в Гамбурзі Василь Марушінец був відсторонений від службових обов'язків через антисемітські публікації в соціальній мережі Facebook. Серед записів Марущінца були такі: "Ж@ди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай ж@дів", Ж@ди - гівно".

Марущінец був звільнений, але апеляційний суд виправдав консула-антисеміта. У рішенні суду сказано, що сам факт використання слова "ж@д" не є доказом антисемітизму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та шовінізму.

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