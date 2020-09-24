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24 вересня 2020, четвер, 19:44 8 Фото
Вибори 2020-09-24T20:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко представив кандидатів ОПЗЖ в мери Херсона та Генічеська

Бойко представив кандидатів ОПЗЖ в мери Херсона та Генічеська

Павло Твердохліб
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020, Михайло Опанащенко, Олександр Тулупов, Єгор Устинов
Юрій Бойко в Херсоні. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Херсоні. Фото: zagittya.com.ua

24 вересня в Херсоні співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко представив кандидата в мери Херсона Михайла Опанащенка, кандидата в мери Генічеська Олександра Тулупова та обласну команду партії, яка йде на місцеві вибори.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Наша команда йде у владу не заради якихось амбіцій, а для того щоб допомогти людям, забезпечити розвиток Херсонщини. Сьогодні потенціал регіону залишається нереалізованим, не вирішуються питання інфраструктури. Основною проблемою так само залишаються дороги. Тому вирішення всіх цих питань – від побутових до загальнодержавних, таких, як відродження Херсонського суднобудівного заводу, – в пріоритеті у херсонської команди ОПЗЖ", – сказав Юрій Бойко.

Він також зазначив, що всі кандидати, яких висунула партія, – це гідні та високопрофесійні люди.

Кандидат в мери Херсона – Михайло Опанащенко, в мери Генічеська – Олександр Тулупов, список до Херсонської обласної ради очолив керівник регіональної організації ОПЗЖ Єгор Устинов.

"У Херсонщини, як і у всієї країни, є перспективи для сучасного розвитку. У нас країна з колосальними ресурсами, у нас дуже високоосвічені працьовиті люди, і у нас є все для того, щоб бути успішними. І команда ОПЗЖ здатна цього добитися", – зазначив Єгор Устинов.

Звертаючись до кандидатів, Співголова партії підкреслив, що, ставши владою, кожного дня потрібно пам'ятати про своїх виборців і зобов'язання, взяті перед ними.

"Люди вас цінують і вам довіряють. Але ви завжди повинні відчувати, чи все ви робите правильно. Запам'ятайте цей день, запам'ятайте, про що ми тут говорили, і вперед до перемоги!" – наголосив Юрій Бойко.

Всього на Херсонщині партія висунула 564 кандидати у депутати рад різних рівнів. У команді люди різноманітних професій, але відмінною рисою кожного є досвід, відповідальність і бажання забезпечити людям комфортне та гідне життя. Щоб вони пишалися своїм містом, своїм краєм, і у них не виникало бажання шукати кращої долі за кордоном.

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