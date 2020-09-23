Бойко в Виннице представил кандидатов в депутаты горсовета и кандидата на должность мэра города

23 сентября в Виннице сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко представил кандидата на должность Винницкого городского головы Вячеслава Узелкова и кандидатов в депутаты Винницкого городского совета от ОПЗЖ. Кандидаты были выдвинуты в ходе партийной конференции ОПЗЖ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Председатель Винницкой городской организации ОПЗЖ Донатас Пискун в своем выступлении отметил, что оппозиционеры собрали сильную и перспективную команду. "Я благодарен каждому, кто является ее частью. Я уверен, что на этих выборах мы многих удивим. Наш кандидат – это человек, сильный духом, у которого есть собственное мнение, идеи, как развивать Винницу, его знают и уважают люди. Это человек, который любит свой город и умеет побеждать", – подчеркнул Донатас Пискун.

В свою очередь Юрий Бойко отметил важность местных выборов, ведь именно от реализации изменений на местах во многом зависит развитие страны. "Я рад видеть много знакомых лиц, людей, которые выдержали очень непростые времена, став бойцами за свою партию. Поэтому я уверен, что на этих выборах мы получим хорошие результаты. Почему я уделяю большое внимание выборам местного уровня? С начала децентрализации в Украине мы понимали, что города и регионы нуждаются в большей самостоятельности, что местные органы власти должны стать более авторитетными. Винница – очень конкурентный город. Всем нам придется выдержать серьезную борьбу на пути к успеху. Но я верю, что мы сможем это сделать, потому что я вижу здесь амбициозную, профессиональную, молодую команду, которая идет на выборы не за личной выгодой, а с желанием развивать город и работать для винничан", – заявил сопредседатель партии ОПЗЖ.

Кандидат на должность мэра Винницы Вячеслав Узелков поблагодарил за доверие и заверил, что сделает все возможное для победы. "Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды. Я хорошо знаю сегодняшние проблемы – это и благоустройство, и социальная незащищенность горожан. Мне жаль, что только центральные улицы выглядят вроде как прилично, а в отдаленных районах – множество проблем. Уверен, что вместе со всей командой мы наведем порядок и сделаем наш город процветающим и комфортным для жизни. Вместе – победим!" – убежден Вячеслав Узелков.

Также на конференции выдвинули 54 кандидата в Винницкий городской совет.

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