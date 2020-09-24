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24 вересня 2020, четвер, 12:49 12
Суспільство 2020-09-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
Порятунок мототраси в Бучі. Громада відстояла у Верховному суді 60 га комунальної землі вартістю 75 млн грн

Порятунок мототраси в Бучі. Громада відстояла у Верховному суді 60 га комунальної землі вартістю 75 млн грн

Павло Твердохліб
Суд, Земля, Буча, Сона, Мотокрос
СТК
СТК "СОНА". Фото Сона

Бучанська громада відстояла в суді 60 га земель комунальної власності, які раніше намагалася витребувати на користь держави прокуратура Київської області в інтересах Міносвіти і науки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

"Сьогодні спільно з колегою Максимом Беляковим успішно захистили інтереси Бучанської громади в Верховному суді від необгрунтованого позову прокуратури Київської області, поданого в інтересах Міністерства освіти і науки України до Бучанської міської ради, спортивно-технічного клубу "Сона" про визнання недійсними рішення ради, розірвання договору оренди та витребування на користь держави 60 га земель комунальної власності (район гідровідвалу), на частині з яких розташована мототраса міжнародного рівня СТК "СОНА", - написав Шаправський.

Він уточнив, що Касаційний суд у складі Верховного Суду повністю відмовив у задоволенні касаційної скарги прокурора і залишив у власності Бучанської громади земельні ділянки загальною площею 60 га і вартістю близько 75 млн. грн.

"Тільки від орендної плати за користування цими землями і земельного податку бюджет міста щорічно отримує близько 5 млн. грн., за рахунок чого міська влада має можливість реалізовувати соціально значущі об'єкти в громаді", - підкреслив Шаправський.

Крім того, за його словами, перемога в цій справі означає, що функціонуванняю мототраси СТК "СОНА" тепер нічого не загрожує, а Буча зможе приймати ще багато змагань з мотокросу всеукраїнського та міжнародного рівнів.

"Понад три з половиною роки розгляду справи в судах різних інстанцій, призначені експертизи, томи документів і письмових пояснень, долучених до справи, напрацьована правова позиція і переконливі виступи наших представників - в кінці кінців принесли довгоочікувану перемогу в суді вищої інстанції. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає", - підсумував перший заступник голови Бучанської міськради.

Раніше повідомлялося, що представники Бучанської громади зуміли також відстояти законність розпорядження земельними ділянками на площі понад 890 га, які прокуратура намагалася витребувати у міста і місцевих жителів. Ірпінський міський суд скасував своє рішення то 17 жовтня 2014 року, яким більше третини території міста Буча було визнано лісом, який нібито перебуває за межами населеного пункту.

У своїх свідченнях, опублікованих в листопаді 2017 року, екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус розповів, як глава департаменту Володимир Гуцуляк за вказівкою генпрокурора Юрія Луценка вимагав у нього порушити і розслідувати кримінальну справу проти Федорука за фактом "розкрадання" 890 га лісу в Бучі, незважаючи на відсутність будь-яких реальних доказів та безпідставність звинувачень.

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