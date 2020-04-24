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24 квітня 2020, пʼятниця, 11:19 364
Суспільство 2020-04-24T11:35:20+03:00
Українські Новини
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук

"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук

Ірина Дорофейчук
Суд, Земля, Буча, Федорук, Ірпінь
Буча. Фото: politrada.com
Буча. Фото: politrada.com

Ірпінський міський суд скасував своє рішення то 17 жовтня 2014 року, яким більше третини території міста Буча було визнано лісом і на підставі якого прокуратура намагалася витребувати у жителів належні їм на основі права власності ділянки. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук з посиланням на юридичний відділ міськради.

"Борітеся-поборете". Саме так можна охарактеризувати п'ятирічну боротьбу органу місцевого самоврядування із "репресивною машиною" за права наших громадян і відстоювання законних інтересів міста", - написав міський голова.

Зокрема, зазначається, що напередодні "скасовано сумнозвісне "рішення Мікуліна" по справі 890 га та ухвалено нове, яким відмовлено в задоволені позову прокуратури Київської області в інтересах держави в особі: Кабінету Міністрів України до Бучанської міської ради, фізичої особи про скасування її рішень і витребуванні земель".

Юрвідділ міськради нагадує, що рішенням судді Ірпінського міського суду Андрія Мікуліна у справі №367/4187/14-ц від 17.10.2014 року понад третина міста Буча, умовної площею 890 га, з понад 20 тис. жителів, 6 тис. приватних і більше 120 багатоквартирних будинків, школами, садочками, медичними установами, дорогами - було визнано лісом першої категорії, який нібито перебуває за межами населеного пункту і власником якого є держава в особі Кабміну.

"Базуючись на вказаному рішенні, органами прокуратури заявлено десятки позовів до мешканців міста Буча, про витребування належних їм на праві власності земельних ділянок на користь держави. Прокуратуру не зупиняв навіть той факт, що на цих землях десятиліттями стояли житлові будинки, в яких мешкають громадяни нашого міста. Понад 5 років невпинної процесуальної боротьби дали свої плоди: помилкове та відверто неправосудне рішення судді Мікуліна - скасовано", - йдеться в повідомленні юрвідділу.

За словами Федорука, ключовими для такого рішення судді стали документи і матеріали, надані міськрадою як стороною у справі, які "беззаперечно доводять, що землі в межах міста належать громаді, а не державі і не мають статусу лісового фонду".

"Правова позиція, напрацьована юридичним відділом і зафіксована в процесуальних документах зуміли переконати суд в безпідставності вимог прокуратури. Надалі, ми вживемо всіх юридичних засобів, щоб кожен безпідставний позов до громадян був відкликаний прокуратурою, а права та законні інтереси кожного мешканця міста, хто постраждав від цього рішення - поновлені в повному обсязі", - підсумував він.

Нагадаємо, в 2016 році у справі "про 890 га" Генпрокуратура проводила обшуки за місцем проживання Анатолія Федорука і в Бучацькому міській раді, суд заарештовував ділянки загальною площею 890 га і відсторонив міського голову від посади.

У своїх свідченнях, опублікованих в листопаді 2017 року, екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус розповів, як глава департаменту Володимир Гуцуляк за вказівкою генпрокурора Юрія Луценка вимагав у нього порушити і розслідувати кримінальну справу проти Федорука за фактом "розкрадання" 890 га лісу в Бучі незважаючи на відсутність будь-яких реальних доказів та безпідставність звинувачень.

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