У Рівненській області громада ПЦУ виселяє священика УПЦ з дому

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на опублікований відеозапис.

На відеозаписі видно, як до будинку священика Свято-Михайлівської громади УПЦ прийшли представники громади ПЦУ та вимагають звільнити будинок. У будинку, в якому мешкає сім'я Степана Корольчука, вже прописали священика ПЦУ, на це вплинув місцевий сільський голова.

Члени громади ПЦУ вимагали звільнити будинок. "Прийшли Вас попередити, усно поки. Якщо Ви по-доброму не звільняєте, ми звільняємо самі", - заявив один з активістів.

Також прихильники ПЦУ додали, що зруйнують фанерну прибудову до стіни будинку, де громада УПЦ після захоплення їхнього храму змушена тепер проводити богослужіння.

"Ми будемо робити ремонт, щоб поселити свого батюшку. Поміняємо вікна на пластикові, ще щось, що вважатиме за потрібне громада. Ми не проти, хай вони збираються, але нехай будинок нашому батюшці віддадуть та моляться, де хочуть", - пояснила одна з жінок.

Отець Степан є настоятелем Свято-Михайлівської парафії вже 25 років, 20 з яких разом із сім'єю живе в церковній будівлі. Разом зі священиком проживають 5 його дітей, 2 зятя та 2 онуків.

Telegram-канал PavlovskyNews повідомив, що конфлікт в селі почався в 2019 році, коли громада ПЦУ перереєстровувала на себе церкву, де до цього служили віруючі Української православної церкви. Після цих подій віруючі ПЦУ служили в храмі, а громада УПЦ була змушена проводити богослужіння в наметі - у дворі священика.