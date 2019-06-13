Верующие волынского села Жидычин просят Зеленского защитить их права

Община захваченного сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ) Свято-Николаевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) села Жидычин Киверцовского района Волынской области записала открытое видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщило интернет-издание "Взгляд Онлайн".

В своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале "Правблог", верующие просят главу государства вмешаться в религиозный конфликт на Волыни и защитить их право молиться в своем храме.

https://www.youtube.com/watch?v=eSSpYa337BA" frameborder="0" allowfullscreen>

"Дорогой господин Президент! Мы обращаемся к Вам, жители села Жидычин, прихожане Свято-Николаевского храма, который рейдерски захватили представители ПЦУ, с простым требованием – чтобы каждый из нас мог жить по закону. Сначала по закону государственному, а во-вторых, по Закону Божьему. Просим Вас, как гаранта Конституции, защитить нас от рейдерского захвата этого храма, который мы построили собственными руками, и этого домика, в котором мы тоже молились. Просим – просто жить по закону. Просим Вас защитить нас и помочь нам просто верить, и просто жить на нашей Украине", - от имени общины обратился к Президенту настоятель храма, иерей Роман Гелета.

Как сообщалось, 22-23 февраля Свято-Николаевский храм УПЦ села Жидычин был захвачен сторонниками ПЦУ. 28 февраля Волынская областная государственная администрация (ОГА) перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ. После захвата храма верующие перешли молиться в дом священника, пока не обустроили под церковь новое помещение.