В'ятрович програв суд щодо нацистської символіки дивізії СС "Галичина"

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і відповідно не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичного і націонал-соціалістичного режимів..

Про це йдеться в рішенні суду, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу").

"Визнати протиправними дії Українського інституту національної пам'яті та голови Українського інституту національної пам'яті з надання висновку про те, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС «Галичина» (1-ї Українській дивізії УНА) відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістіческого (нацистського ) тоталітарного режиму, поширення якої в Україні заборонено", - вказано в рішенні суду.

Цей висновок Інститут нацпам'яті зробив у травні 2017 року, коли цією установою керував нинішній депутат Ради (фракція "Європейська солідарність") Володимир В'ятрович.

Суд зобов'язав Інститут нацпам'яті утриматися від поширення цього висновку.

Водночас суд задовольнив позов фізичної особи Наталії М’ясникової лише частково й відмовив в інших частинах її позову. Зокрема, не став забороняти "пропаганду символіки СС "Галичина".

Нагадаємо, в Україні проводяться виставки та марші на честь дивізії СС "Галичина". При цьому демонстрування і поширення символіки комуністичного і націонал-соціалістичного режимів в Україні законодавчо заборонено (крім наукових і культурно-освітніх цілей).

Частина політиків і громадян вважає дивізію частиною військ нацистської Німеччини, а отже, відповідальною за злочини націонал-соціалістичного режиму і вимагає заборонити її вшанування. Частина - вважає її проявом національно-визвольної боротьби українців і спробою створити прообраз національних військових частин, нехай і в складі сил Третього рейху.

Раніше наступник В'ятровича, директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не відповідає європейським нормам.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Головпоштамт Львова організував виставку марок і листівок, що присвячені дивізії СС "Галичина".

В 2018 році департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації, під керівництвом Любомири Мандзій, організував конкурс дитячого малюнка, який проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".