Забудовник ЖК "Подол Град Vintage" хотів закрити справу в ДБР за $140 тис., – Масі Найєм

Представники товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Едельбург Девелопмент", що будує елітний житловий комплекс (ЖК) "Подол Град Vintage" на земельній ділянці Українського товариства сліпих на Подолі в Києві, намагалися закрити кримінальне провадження проти себе, підкупивши слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив адвокат, партнер юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм.

За його даними, за закриття справи забудовник пропонував правоохоронцям із ДБР 140 000 доларів США.

"Досі лишається загадкою, помахом чиєї саме чарівної палички були отримані дозвільні документи від органів містобудування на будівництво житлового комплексу класу люкс на території земельної ділянки, відведеної Українському товариству сліпих на Подолі. Свого часу це питання ставило перед собою й Державне бюро розслідувань. Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження №62019100000000641 за фактом можливого зловживання службовими особами органів прокуратури м. Києва, Київської міської ради, Київської міської адміністрації, Департаменту ДАБІ у м. Києві з метою одержання неправомірної вигоди, у тому числі для ТОВ "Едельбург Девелопмент", ТОВ "Мостицький 2" та ТОВ "Оксі-к", щодо погодження упродовж 2012-2018 років дозвільних документів на пекельне будівництво", - розповів адвокат.

Масі Найєм зауважив, що наразі в межах кримінального провадження призначено судово-будівельну та земельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

"Що в цей час робить "Едельбург Девелопмент"? Нічого неочікуваного. Певні особи намагались дати хабара, аби ДБР закрило справу. Мені це стало відомо щойно, коли кинули ухвалу суду. У ній йдеться про те, що "Едельбург Девелопмент", дізнавшись про факт здійснення ДБР досудового розслідування у кримінальному провадженні, шукає "виходи" для вирішення питання про закриття кримінального провадження через осіб, наближених до керівництва ДБР", - написав юрист.

Він додав, що далі "розгортається справжній детектив". "У приміщенні ресторану Особа Х одержала від Особи Y заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 75 000 доларів США, які були частково сховані на шафі однієї з юридичних компаній, частково - в пунктах обміну валют", - розповів Масі Найєм.

Він також зазначив, що оскільки в ДБР наразі змінюється керівництво, досудове розслідування кримінального провадження стосовно незаконної забудови переходить від ДБР до НАБУ. "Незважаючи на, здається, оперативне реагування й вилучення грошових коштів, з грудня 2019 року за жодним з кримінальних проваджень щодо цього скандального ЖК винні досі не понесли відповідальність, а строки виконання експертиз досі залишаються примарними", - підкреслив адвокат.

Він додав, що хоч в "Едельбург Девелопмент" і змінюється керівництво, проте корпоративні "традиції" (звичка вести будівництво незаконно) – зберігаються. "Донедавна компанію очолював одіозний Сергій Кучер - керівник київського ДАБІ за часів президентства Віктора Януковича, а наразі - за даними ЗМІ - "смотрящій" за будівельною сферою в Україні. "Наш" забудовник на своєму сайті вказує: "Благородність в деталях». Але чи можуть 140 000 благородних деталей замінити закон? Дуже очікуємо ефективних дій від НАБУ", - резюмував Масі Найєм.

Нагадаємо, будівництво 11-поверхового ЖК "Поділ Град Vintage", в якому буде щонайменше 258 квартир, розпочалося на розі вулиці Кожум'яцькою та Вознесенського узвозу, в торці Верхнього Валу, наприкінці 2017 - на початку 2018 року. Місцеві мешканці від самого початку активно виступали проти забудови, аргументувавши це й без того надмірними заторами та майже повною відсутністю належної соціальної і транспортної інфраструктури в районі, а також відсутністю у забудовника всіх необхідних дозволів. Про протистояння киян із цією незаконною забудовою детально розповідав у своїй статті на "Українській правді" екс-журналіст і колишній нардеп Сергій Лещенко.

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