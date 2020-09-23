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23 вересня 2020, середа, 16:07 161
Транспорт 2020-09-23T16:57:21+03:00
Українські Новини
У порту "Південний" танкери з аміаком супроводжують непридатні для такої роботи буксири, – ЗМІ

У порту "Південний" танкери з аміаком супроводжують непридатні для такої роботи буксири, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Танкер, ОПЗ, пожежна безпека, Морпорт
Буксир
Буксир "Витязь" визнали непридатним для протипожежної безпеки. Фото: unian.net

Вчора, 22 вересня, в порту "Південний" першу проводку здійснив буксир "Витязь", визнаний непридатний для здійснення протипожежної безпеки. "Витязь" швартував танкер Gaz Serenity, який став на причал Одеського припортового заводу (ОПЗ) під завантаження аміаком.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Буксир "Витязь" в останні кілька тижнів не сходив зі стрічок новин - судно не пройшло технічну комісію АМПУ і було визнано не придатним для забезпечення пожежної безпеки. Проте, всупереч рішенню комісії, Максим Широков, голова Южненської філії АМПУ, підписав наказ про призначення "Витязя" буксиром пожежної безпеки. До слова, згідно із законодавством, такі рішення в портах мають приймати капітани, що вже свідчить про перевищення чиновником повноважень.

Ця історія набула широкого розголосу через соціальне значення - порт "Південний" є критично небезпечним підприємством. Саме тут знаходиться ОПЗ, що обробляє небезпечні вантажі, саме тут просто неба знайшли 10 тис. тонн аміачної селітри - тієї самої, яка призвела до масштабного вибуху в порту Бейрут, тут же вантажать карбамід. Лише за липень-серпень, за даними "Радіо Свобода", в українському порту відвантажили 12 тис. тонн селітри. Питання пожежної безпеки в "Південному" – максимально гостре і, здавалося б, має бути пріоритетним для чиновників, в чиї функції це входить.

 

"Витязь" прийшов в порт за заявкою компанії Аксон Шиппінг, афілійованої з колишнім директором ОПЗ Сергієм Назаренком. Його очевидну технічну непридатність визнають і експерти, і профільна комісія, проте буксир отримав дозвіл на роботу. Таке недбале рішення викликало обурення місцевих жителів, які виходили на пікети та звернулися з колективним листом до керівника Широкова - Олександра Голодницького.

Тим не менш, "Витязь" вийшов на роботу – правда, не буксиром пожежної безпеки, а швартовником. Для швартових робіт "Витязь" придатний погано - це одногвинтовий і маломаневровний буксир, який банально може пошкодити судно через свою слабку повороткість. Ймовірно, саме публічний скандал змусив місцевих чиновників викликати до порту "Південний" ще один буксир з Миколаєва - "Кілбі".

"Кілбі" не оснащений засобами пожежогасіння відповідно до вимог правил Регістра судноплавства України для забезпечення боротьби з пожежами на сторонніх суднах і об'єктах, не має в основному символі класу Регістра судноплавства України знака оснащеності судна засобами боротьби з пожежами на інших судах і відповідно має право гасити пожежі на інших судах.

Крім того, в порушення Обов'язкових постанов по морському порту Південний для проведення швартування і відшвартування судна - газовоза Gaz Serenity 21 та 22 вересня 2020 року був допущений несправний буксир Midas, члени екіпажу якого не пройшли курс навчання з обслуговування суден–газовозів.

За оцінками експертів, середня ринкова ціна буксирної проводки такого судна, як Gaz Serenity - близько 40 тис. доларів за постановку, і стільки ж – за вихід з порту. При цьому, за оренду того ж "Витязя" державний порт "Усть-Дунайськ" отримує близько 400 доларів на добу.

Ймовірно, саме очевидна маржинальність такої роботи та є причиною регулярних корупційних скандалів, які виникають навколо буксирного ринку. Поточну ситуацію ЗМІ пов'язувати з Юрієм Киселем, головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, і Борисом козирем, народним депутатом минулого скликання, а також колишнім (2013-2014) помічником міністра інфраструктури.

За даними журналістів, віднедавна Максим Широков також користується підтримкою екс-співробітника СБУ і заступника голови АМПУ Олексія Кошина, який, за даними ЗМІ, раніше брати участь у рейдерських атаках на бізнес.

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