Буксир "Витязь" в порту "Южный" непригоден к работе и представляет угрозу для людей, – СМИ

В морском торговом порту "Южный" планирует начать свою деятельность буксир "Витязь", который, по своим техническим характеристикам, не только не пригоден для работы, но и представляет серьезную угрозу жизням экипажа и сотрудникам порта.

Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua, ссылаясь на акт проверки буксира представителями Южненского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Журналистам этот документ передали сотрудники администрации порта "Южный", чтобы, по их словам, прекратить давление, которое постоянно на них оказывается руководством порта, и, в частности, его директором Максимом Широковым, а также исключить вероятность риска жизнями людей.

Так, в "Акте проверки буксира "Витязь" (ИМО 8724121) на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов - газовозов, химовозов и танкеров" говорится, что на судне выявлены грубейшие нарушения, которые касаются как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира.

Комиссия установила, что мощность "Витязя" - всего лишь 2 500 лс, в то время как минимальная мощность для обслуживания газовозов и химовозов должна быть 3 800 лс. Сам буксир – одновинтовой, и недостаточно маневренный, поэтому может пробить борт газовоза или химовоза.

Также в документе говорится, что результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в акте проверки буксира.

Кроме того, не работают единая судовая навигационная радиолокационная станция DEССA и судовой приемник навигационных и метеорологических предупреждений и прогнозов NAVTEX. На палубе, гидравлических насосах и в поддонах гидроцилиндров обнаружены протекания. Также отсутствует буксирная лебедка и металлический трос.

Комиссия в ходе проверки установила, что экипаж, включая капитана не владеют элементарными навыками при объявлении тревоги ("Человек за бортом", "Общесудовая тревога" и т.п.), не знают характеристик судна, не умеют пользоваться дыхательными аппаратами и практически не ведут судовой журнал.

По итогу проверки "Витязя" комиссия Южненского филиала АМПУ не рекомендует его к использованию для обслуживания газовозов и химовозов.

"Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8724121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечение) на период стоянки судов - газовозов, химовозов у ​​причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", - резюмировали члены комиссии.

Кроме всего прочего, напомнили журналисты, в порту "Южный" под открытым небом, без соблюдения правил безопасности, хранится около 10 тыс. тонн селитры, что в 3 раза больше, чем тот объем, который привел к взрыву в порту Бейрута. А эксперты отмечают, что кроме небезопасного хранения, срок годности селитры в "Южном" - закончился.

Соответственно, технически неисправный буксир, вкупе с просроченной селитрой могут привести к трагическим последствиям не только для порта, но и для области в целом.

Отметим, что морской порт "Южный" находится в непосредственной близости от многочисленных густонаселенных населенных пунктов. Поэтому организация и обеспечение безопасности в порту – стратегически важная задача как администрации морского порта "Южный", АМПУ, так и Одесского припортового завода (ОПЗ), и критично важно для Одесского региона и безопасности сотен тысяч людей.

Напомним, в морской торговый порт "Южный" в начале августа зашел буксир "Витязь". Он принадлежит Усть-Дунайскому МТП, но был взят в аренду фирмой "Аксон Шиппинг", за которой стоят бывший народный депутат Борис Козырь и Сергей Назаренко-младший, сын уволенного директора ОПЗ Сергея Назаренко. В СМИ неоднократно звучала информация о том, что "Витязь" не соответствует техническим требованиям, которые прописаны в постановлении порта для всех субъектов хозяйствования, и может стать причиной трагедии в порту.

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