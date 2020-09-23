У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) розповів про руйнівні наслідки ведення бізнесу в США українським олігархом Ігорем Коломойським, іфнормірует портал strana.ua. Також журналісти виявили, що в схемі виведення Коломойським грошей з України був задіяний Deutsche Bank.

Розслідування опубліковано на сайті ICIJ.

На початку матеріалу журналісти згадують вибух печі на заводі Warren Steel в Огайо в 2011 році, в результаті якого приміщення було сильно пошкоджено, а двоє робітників опинилися в лікарні з опіками.

Після події федеральні інспектори виявили серйозні порушення безпеки на заводі, а робочі лаяли умови праці, скаржачись, що їхні зауваження керівництво ігнорувало.

Той вибух став одним з перших лих, що обрушилися на американський бізнес Коломойського, "відомого своєю деспотичної манерою і розмахом корупційних афер".

Більше десяти років Коломойський викачував мільярди доларів з ПриватБанку, співвласником якого був, і за допомогою зухвалої схеми відмивав гроші через мережу компаній по всьому світу.

Розслідування журналістів показало, що глобальний кредитор Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні, перевівши понад 750 мільйонів доларів для бізнесу Коломойського в Сполучених Штатах.

Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують для покупки іграшок мільярдерів - таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойського більше цікавила нерухомість в самому серці Америки. Більше десяти років він створював імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос в Клівленді, будівлю Motorola в північному Іллінойзі та колишню штаб-квартиру Mary Kay Cosmetics в Далласі.

Як з'ясував ICIJ, Коломойський залишив за собою слід з порожніх забитих будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство.

Закони вимагають, щоб банки не допускали відмивання грошей, особливо коли кошти проходять через юрисдикції з високим рівнем ризику на кшталт України і Карибського басейну. Проте, ICIJ виявив, що за шість років Deutsche Bank таємно і під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова переказав не менш 490 мільйонів доларів з компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, в компанії в Делавері - одному з найбільших світових фінансових притулків . Велика частина цих грошей була витрачена на покупку нерухомості на Середньому Заході.

Ще 268 мільйонів доларів пройшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми і їх партнерами в США. Перекази відбувалися з 2007 по 2013 рік. Вони зупинилися тільки тоді, коли Коломойський і його соратники припинили свої покупки.

Розслідування ICIJ засноване на сотнях конфіденційних документів ПриватБанку, включаючи аудит його проблемних фінансів, які вперше показують, як гроші таємно переміщалися по всьому світу. У ньому також використовувалася витік понад 2100 звітів про підозрілу діяльність, переданих ICIJ поряд із судовими протоколами і десятками інтерв'ю.

Deutsche Bank заплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні три роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США. Банк відмовився відповідати на письмові запитання ICIJ про угоди за участю Коломойського і його компаній, заявивши, що згідно із законом йому заборонено говорити про клієнтів або будь-які перекази, які він міг здійснити. Банк заявив, що він визнав "минулі слабкості" і "виніс урок з помилок".

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