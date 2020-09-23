"Укргідроенерго" потрібно залишити під контролем Міненерго, - народний депутат

Народні депутати України заявили про ризики перепідпорядкування єдиного прибуткового державного підприємства "Укргідроенерго" Кабінету міністрів України. Члени фракції "Слуга народу" звернулися до прем'єра Дениса Шмигаля і в.о. міністра енергетики Ольги Буславець з вимогою роз'яснити причини такого швидкого і непрозорого рішення.

Перший заступник глави комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко вважає, що перепідпорядкування "Укргідроенерго" уряду - це високі репутаційні ризики для нинішньої української влади. "Я не бачу ніякої логіки в цьому рішенні. Це - повна нісенітниця. Єдине, що я тут бачу - це бажання за рахунок зміни менеджменту вивести компанію з-під контролю Міненерго. Щоб ніхто ні за що не відповідав", - повідомив Кучеренко в коментарі "Апострофу".

Також Кучеренко заявив, що в разі прийняття такого рішення по "Укргідроенерго" економіка та енергетика країни буде відчувати важкі економічні наслідки: "Повне розбалансування державного управління, щоб потім не змогли з'ясувати, хто відповідальний, і хто винен в ситуації в енергетиці. І я не знаю, наскільки будуть задоволені таким рішенням кредитори "Укргідроенерго".

Як раніше писали журналісти видання Dengi.ua, компанія "Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік (7.00-10.00 і 18.00-21.00).

"Укргідроенерго" закінчила перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатила до бюджету 1 млрд. грн дивідендів. Інші компанії енергетичного сектора показують негативні результати. Збиток "Укренерго" становив 18 млрд. грн за перше півріччя 2020 р збиток НАЕК "Енергоатом" - 2,65 млрд. грн, збиток "Центренерго" - 493 млн грн.

У своєму матеріалі журналісти висловили думку про неефективність уряду в управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами на прикладі "Енергоатому".

"Уряд демонструє низьку ефективність і лобізм при управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами. Зокрема, уряд втручався в діяльність компанії" Енергоатом ", що призвело до накопичення 20 млрд. грн боргів "Енергоатомом", - зазначили журналісти.

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