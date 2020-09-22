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22 вересня 2020, вівторок, 23:25 6
Економіка 2020-09-23T00:13:44+03:00
Українські Новини
Фуд-корти, зони відпочинку та медпункт. Що буде на Центральному автовокзалі Києва після модернізації

Фуд-корти, зони відпочинку та медпункт. Що буде на Центральному автовокзалі Києва після модернізації

Кира Молчанова
Вокзал, Автовокзал, Київ, Київпастранс, Модернізація, Центральний автовокзал, Київгенплан
Так може виглядати Центральний автовокзал в Києві. Фото: пресслужба
Так може виглядати Центральний автовокзал в Києві. Фото: пресслужба "Київпассервіс"

Центральний автовокзал Києва збираються перебудувати найближчим часом, як це зробили із залізничним вокзалом столиці.

Про це розповіли в пресслужбі АТ "Київпассервіс", повідомляє ресурс "Дело" .

Після того, як підприємство "Київпассервіс" перейшло в приватні руки, інвестор вирішив модернізувати не тільки Центральний автомобільний вокзал, а й інші автостанції столиці, що входять в це підприємство.

"Уже отримані всі юридичні дозволи і документи на модернізацію автовокзалу, готовий його план і дизайн, які представлять найближчим часом", - підкреслив директор з маркетингу "Київпассервіс" Дмитро Ожигова.

Після перебудови на об'єкті повинні з'явитися кілька фуд-кортів, інформаційні табло, зони відпочинку, медичний кабінет.

Крім того, вокзал зроблять зручним для використання пасажирами з обмеженими можливостями. В майбутньому на його території збудують сучасний готель для очікування рейсів і передбачать додаткові VIP-послуги.

У повідомленні наголошується, що поки не ясно, як модернізація об'єкта узгоджується з планами комунальної організації "Київгенплан", де Центральний автовокзал закриють, а замість нього побудують три нових об'єкти.

В "Київпассервіс" на цей рахунок заявляють, що перенести автовокзал не можна тому що він вже знаходиться в приватних руках. Але в "Київгенпланом" протиріччя пояснили, що приватну власність перенести все ж можна, але тільки після узгодження з власниками. Крім того, генеральний план оновлюється кожні 5 років, і, якщо через 5 років буде зрозуміло, що автовокзал облаштували, проєкт скорегують.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" планує передати в концесію залізничний вокзал у Києві на станції Дарниця. Завдяки залученню приватного капіталу планується добудувати цей об'єкт і зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами.

Крім того, у Києві на Центральному залізничному вокзалі запрацював новий зал очікування та відпочинку для учасників бойових дій на сході України.

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