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  • Антидепресанти не завжди допомагають: штучний інтелект передбачає наслідки лікування депресії
27 вересня 2019, пʼятниця, 17:41 7
Наука 2019-09-27T18:45:01+03:00
Українські Новини
Антидепресанти не завжди допомагають: штучний інтелект передбачає наслідки лікування депресії

Антидепресанти не завжди допомагають: штучний інтелект передбачає наслідки лікування депресії

Штучний інтелект. Фото: pixabay
Штучний інтелект. Фото: pixabay

Вчені з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу з допомогою штучного інтелекту вирішили дослідити, чому вживання антидепресантів не дає очікуваного впливу на деяких пацієнтів, повідомляють "Medical Xpress".

У рамках дослідження вчені проаналізували патерни активності мозку у 300 добровольців. Серед них були пацієнти, які приймали антидепресанти або плацебо, а також люди без депресії (здорова контрольна група).

Мозок під час обробки штучним інтелектом. Фото: medicalxpressМозок під час обробки штучним інтелектом. Фото: medicalxpress

Дослідники показували учасникам експерименту картинки з "емоційним конфліктом": наприклад, фотографію осліпленого люттю людини з написом "щастя". Завдання учасників було зосередитися тільки на написах.

Тест. Фото: medicalxpressТест. Фото: medicalxpress

Так вчені досліджували реакцію людей на парадокси. Замість того, щоб просто спостерігати тільки нейронні області, які важливі для прогнозування переваг антидепресантів, вчені використовували штучний інтелект для аналізу активності у всьому мозку. Також вчені враховували дані про стан здоров'я добровольців, їх групу крові, спадкову схильність до захворювань.

Штучний інтелект зумів виявити значущі кореляції між активністю мозку учасників і впливом таблеток на їх стан. Так, результати дослідження показали, що учасники, які мали ненормальну нервову реакцію під час спостереження "емоційного конфлікту", мали менше шансів на поліпшення протягом двох місяців після початку приймання ліків.

"Нам потрібно закінчити гру з здогадками і знайти об'єктивні заходи при призначенні препаратів, які будуть працювати. Люди з депресією вже страждають від безнадії, і проблема може погіршитися, якщо вони візьмуть неефективні ліки", - сказав доктор Мадхукар Триведи, засновник Центру досліджень депресій і клінічної допомоги UT Southwestern.

Доктор Триведи каже, що для того, щоб отримати більш точну картину того, як проявляється депресія у конкретного пацієнта, важливо зображення діяльності мозку в різних станах. Отримані дані допоможуть призначити правильні методи лікування.

Як повідомляли Українські Новини, шахраї вперше в Європі вкрали велику суму з допомогою штучного інтелекту. роботів з штучним інтелектом можуть замінити журналістів і з допомогою ІЇ можна визначити найважливіші фактори, що впливають на можливість розбагатіти.

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